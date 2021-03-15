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Компания Xiaomi на прошлой неделе обновила флагманскую модель 2020 года Mi 10. Новый смартфон получил имя Xiaomi Mi 10S. Но выполнен в стиле версии Ultra, но сохранил практически все основные характеристики стандартного издания. Главным изменением стал мобильный процессор. Вместо Snapdragon 865 разработчики установили разогнанный чип Snapdragon 870.

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Ещё до официальной премьеры в Сети появилась информация о том, что Xiaomi Mi 10S будет продаваться только в Китае. Как стало известно, глобальная версия новинки всё же появится. Причём она окажется даже лучше варианта для китайского рынка. А такое бывает очень редко.

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Международный вариант смартфона появился на сайте Google Play Console. В базе данных указано, что обновлённый флагман оснащается 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 вместо 7-нанометрового чипсета Snapdragon 870.

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При этом в отличие от китайского варианта в глобальной версии мы не увидим модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Xiaomi Mi 10S будет доступен с 8 ГБ ОЗУ, а вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.

На сайте Google Play Console также указано, что смартфон получил дисплей формата Full HD+ с разрешением 1080 x 2340 точек и будет доступен с предустановленной операционной системой Android 11 сразу из коробки. О цене и дате анонса пока что информации нет.

Напомним, китайский вариант Xiaomi Mi 10S стоит от 530 долларов до 80 долларов. Естественно, международная версия окажется дороже. Но в то же время она должна быть дешевле, чем Xiaomi Mi 11, стоимость которого в Европе стартует с отметки 749 евро за модификацию 8/128 ГБ.

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Из прочих характеристики отметим аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч с 33-ваттной зарядкой, обновлённую систему охлаждения, основную камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 90-герцевую матрицу Super AMOLED. Международная версия Xiaomi Mi 10S может появиться сразу с MIUI 12.5.