Глобальная версия Xiaomi Mi 10S получит Snapdragon 888 вместо Snapdragon 870
Компания Xiaomi на прошлой неделе обновила флагманскую модель 2020 года Mi 10. Новый смартфон получил имя Xiaomi Mi 10S. Но выполнен в стиле версии Ultra, но сохранил практически все основные характеристики стандартного издания. Главным изменением стал мобильный процессор. Вместо Snapdragon 865 разработчики установили разогнанный чип Snapdragon 870.
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Ещё до официальной премьеры в Сети появилась информация о том, что Xiaomi Mi 10S будет продаваться только в Китае. Как стало известно, глобальная версия новинки всё же появится. Причём она окажется даже лучше варианта для китайского рынка. А такое бывает очень редко.
Международный вариант смартфона появился на сайте Google Play Console. В базе данных указано, что обновлённый флагман оснащается 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 вместо 7-нанометрового чипсета Snapdragon 870.
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При этом в отличие от китайского варианта в глобальной версии мы не увидим модификации с 12 ГБ оперативной памяти. Xiaomi Mi 10S будет доступен с 8 ГБ ОЗУ, а вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от конфигурации.
На сайте Google Play Console также указано, что смартфон получил дисплей формата Full HD+ с разрешением 1080 x 2340 точек и будет доступен с предустановленной операционной системой Android 11 сразу из коробки. О цене и дате анонса пока что информации нет.
Напомним, китайский вариант Xiaomi Mi 10S стоит от 530 долларов до 80 долларов. Естественно, международная версия окажется дороже. Но в то же время она должна быть дешевле, чем Xiaomi Mi 11, стоимость которого в Европе стартует с отметки 749 евро за модификацию 8/128 ГБ.
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Из прочих характеристики отметим аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч с 33-ваттной зарядкой, обновлённую систему охлаждения, основную камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 90-герцевую матрицу Super AMOLED. Международная версия Xiaomi Mi 10S может появиться сразу с MIUI 12.5.
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