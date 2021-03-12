Художник продал коллаж работ в виде NFT-токена более чем за 69 млн долларов
Американец, известный под псевдонимом Beeple, попал в тройку самых востребованных художников планеты. Майк Винкельманн, реальное имя художника, смог продать коллаж их нескольких тысяч JPG-изображений в виде NFT-токена за несколько десятков миллионов долларов.
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Работа называется Everydays: The First 5000 Days. Она была продана на известном аукционе Christie’s. Коллаж ушёл с молотка примерно за 69,3 млн долларов. Сделка привлекает к себе внимание сразу по нескольким причинам.
Во-первых, торги длились две недели. В последние секунды приобрести коллаж изъявило желание такое количество покупателей, что организаторам аукциона пришлось продлить торги ещё на 2 минуты. Стартовая цена составляла лишь 100 долларов.
Во-вторых, сама работа Everydays: The First 5000 Days представляет собой цифровой коллаж из рисунков, которые Beeple ежедневно публиковал к Сети в течение 5000 дней начиная с 2007 года. Собственно, отсюда и такое название картины.
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В-третьих, Everydays: The First 5000 Days – дебютное цифровое произведение в виде NFT-токена за всю историю аукциона. Напомним, Christie’s проводят в течение 255 лет. К слову, аукционный дом впервые принимал оплату к цифровой валюте Ethereum.
Наконец, четвёртая особенность сделки заключается в том, что она попала в тройку самых дорогих современных произведений. Дороже с молотка ушли лишь скульптура кролика Rabbit и Джеффа Кунса и картина Portrait of an Artist Дэвида Хокни. За них заплатили 91,1 млн долларов и 90,3 млн долларов соответственно.
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