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Тайваньская компания ASUS на этой неделе представила смартфон ROG Phone 5 в трёх модификациях: с логотипом ROG и цветным или монохромным дисплеем ROG Vision на тыльной панели. Стоимость в Европе составила от 799 евро до 1299 евро в зависимости от версии и объёмов памяти. В ближайшее время в ассортименте производителя может появиться ещё три топовые новинки, включая компактный флагманский смартфон ASUS ZenFone 8 mini.

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На просторах всемирной паутины опубликована информация об устройстве на базе мобильного 5-нанометрового процессора Snapdragon 888 с модельным номером ZS590KS. Грядущая новинка будет оборудована 5,9-дюймовым дисплеем на органических светодиодах, диагональ которого составит 5,9 дюйма, а частота обновления – 120 Гц. Модельный номер матрицы OLED – AMS592YP01.

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ASUS ZenFone 8 mini получит 64-мегапиксельную основную камеру на базе сенсора Sony IMX686. В ультраширокоугольном модуле будет установлен 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX363. Напомним, что эта матрица была очень популярной в 2018 году. Тогда она использовалась в большинстве флагманских смартфонов.

Также в Сети впервые появилась информация о модели с интересным кодовым именем VODKA. Ожидается, что на рынке смартфон появится как ASUS ZenFone 8. Он тоже получит 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 888 с графикой Adreno 660. Во флагмане мы увидим активную матрицу на органических светодиодах диагональю 6,75 дюйма.

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В 2019 и 2020 года тайваньская компания выпустила модели ZenFone 6 и ZenFone 7/7 Pro соответственно. Все три оборудованы переворачивающейся основной камерой. В следующем поколения производитель пойдёт более привычным путём. В этот раз мы увидим традиционную фронтальную камеру. Она будет построена на базе 24-мегапиксельного датчика изображения OmniVision OV24B1Q.

Основная камера ASUS ZenFone 8 получит три оптических модуля. Как и версия mini, стандартное издание будет оснащено сенсорами Sony IMX363 и Sony IMX686 на 12 Мп и 64 Мп соответственно. Третьим компонентом станет телеобъектив на базе датчика изображения OmniVision OV08A. Его разрешение составит 8 Мп.

Ещё одной новинкой компании ASUS станет модель, скрывающаяся под кодовым именем PICASSO. Её технические характеристики пока что не уточняются. Все три смартфона получат адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.2, поддержку технологии Near Field Communication и поступят в продажу с предустановленной прошивкой Android 11.