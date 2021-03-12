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Дефицит видеокарт добавил работы Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации. В связи с нехваткой ускорителей существенно подскочили цены на них. В результате в ведомство было подано обращение по вопросам повышения стоимости.

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Однако, ФАС России заявляет, что в рамках проведённой проверки не было установлено никаких нарушений. Автор обращения к ФАС отмечает, что стоимость графических адаптеров у большинства продавцов выросла более чем на 100%. По его мнению, это может говорить о сговоре, нарушающем закон о честной конкуренции.

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В ведомстве заявили, что цены на видеокарты в магазинах отличаются. Также представители Федеральной антимонопольной службы подчеркнули, что на рынке есть обоснованные причины к росту стоимости графических ускорителей. Правда, конкретно называть эти предпосылки российский регуляторный орган не стал. Вероятно, речь идёт о мировом дефиците полупроводников, из-за которого мы имеем нехватку готовой продукции.

ФАС также заявляет, что ряд товаров, включая видеокарты, импортируются на территорию России из других стран. В связи с этим на их стоимость влияет и валютный курс. В конечном счёте ведомство пояснило, что из-за разных цен в магазинах наряду с повышенным спросом оснований у ФАС для принятия антимонопольных мер нет.