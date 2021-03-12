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Китайская компания Xiaomi зашифровала в письме название и дату анонса одного из своих следующих смартфонов. Изображение с текстом появилось на официальной странице индийского подразделения POCO в Twitter.

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В начале письма компания упоминает пионера серии под названием Pocophone F1. Это был первый в мире смартфон, который предлагал флагманский процессор Qualcomm по низкой цене. С его помощью компания доказала, что модель на топовой однокристальной системе Snapdragon может стоить дёшево. Оригинальный смартфон производитель оценил в базовой модификации в 300 долларов.

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С момента премьеры Pocophone F1 прошло 30 месяцев. За это время компания выпустила ряд решений, включая POCO F2 Pro, который в прошлом году стал одним из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865. Стоимость опускалась в течение года до 350 долларов. Но не его Xiaomi считает полноценным преемником оригинальной модели.

30 марта 2021 года состоится презентация Xiaomi POCO X3 Pro. Ранее мы писали, что смартфон будет оборудован ещё неанонсированным мобильным процессором Snapdragon 860. Премьера однокристальной системы может состояться в рамках одного мероприятия с телефоном. Судя по названию, чип окажется менее производительным в сравнении с прошлогодней флагманской платформой Snapdragon 865. Но выполняться он тоже будет по нормам 7-нанометровой технологии.

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Часть характеристик уже известна, в POCO X3 Pro мы увидим 120-герцевый дисплей на органических светодиодах. Его разрешение составит 1080 x 2400 пикселей, а диагональ – 6,67 дюйма. Похоже, в будущей новинке экран не будет одной из основных проблем, как у Pocophone F1.

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Это мы уже видели в POCO X3 NFC. В продажу модель поступит с фирменной прошивкой MIUI 12, а позже в этом году программное обеспечение будет обновлено до версии MIUI 12.5. В основу оболочки ляжет операционная система Android 11.

Одной из слабых сторон оригинального Pocophone F1 была камера, разрешение которой составило 12 Мп + 5 Мп. В будущей новинке мы точно увидим 48-мегапиксельный модуль и ультраширокоугольный блок, а параметры других сенсоров пока что не уточняются. Также появится чип NFC, а сканер отпечатков пальцев будет установлен сбоку, а не сзади.