Tesla объявила о повышении цен на Model S и Model 3
На официальном сайте американской компании Tesla был обновлён онлайн-конфигуратор в связи с повышением стоимости некоторых автомобилей. Повышение цен коснулось и самых дорогих, и самых доступных транспортных средств производителя из Соединённых Штатов.
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Напомним, что Tesla в отличие от большинства компаний продаёт автомобили не через дилерские центры, а посредством собственной дистрибьюторской системы. Это даёт ей возможность предлагать клиентам единые цены и оперативно менять их.
Так случилось с транспортными средствами Model S и Model 3. Теперь на американском рынке Tesla Model 3 Standard Range Plus стоит не 36 990 долларов, а на 500 долларов дороже. Цена комплектации Long Range AWD тоже выросла на 500 долларов, составив 46 990 долларов.
А вот Tesla Model S Plaid+ подорожала сразу на 10 000 долларов. Обновлённая цена машины составила 149 990 долларов вместо 139 990 долларов. При этом автомобиль ещё не был запущен в серийное производство. Ожидается, что это произойдёт до конца текущего года.
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В завершение добавим, что стоимость электрокаров Model 3 Performance, Model S Plaid и Model S Long Range AWD не изменилась – 55 990 долларов, 119 990 долларов и 79 990 долларов соответственно.
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