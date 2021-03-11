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Китайская компания Xiaomi тестирует прошивку MIUI 12.5. Свежая версия программного обеспечения датирована 10 марта 2021 года. Она стала доступна для 31 смартфона пекинского производителя. Большинство из них уже работает на базе операционной системы Android 11.

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Скачать файлы для установки прошивки в ручном режиме можно на сайте XDA Developers по этой ссылке. Заметим, что речь идёт о китайской версии оболочки, в которой нет сервисов Google. По предварительной информации, установить Google Mobile Services без танцев с бубном на смартфоны с MIUI 12.5 не получится.

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В таблице по ссылке видим 29 девайсов. Также свежая версия прошивки доступна для Redmi K20 Pro Premium Edition и Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Для установки потребуется разблокированный загрузчик и сторонний режим восстановления. Перед обновлением нужно сделать резервную копию данных.

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Заметим, что на сайте XDA Developers возле некоторых смартфонов указаны их глобальные версии. Например, прошивка для Redmi Note 9 5G может быть установлена на Redmi Note 9T, а программное обеспечение для Redmi Note 9 Pro 5G подойдёт для Xiaomi Mi 10T Lite, несмотря на наличие небольших отличий между ними. Но важно понимать, что использование китайской прошивки Closed Beta на глобальной версии смартфона может негативно сказаться на производительности.

Из 31 модели только три устройства работают на базе операционной системы Android 10. Все они были анонсированы в 2019 году и представляют бюджетный ценовой сегмент. Это Xiaomi Mi CC9e на Snapdragon 665, Redmi Note 7 на Snapdragon 660 и Redmi Note 7 Pro на Snapdragon 675. При этом модель Mi CC9e у нас продаётся как Xiaomi Mi A3. Она работает на базе стоковой ОС Android и уже получила версию Android 11, хоть и с большими проблемами.

Среди смартфонов, для которых доступна MIUI 12.5 Closed Beta от 10 марта 2021 года, отметим семейства Xiaomi Mi 10, Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 9 и Redmi Note 8, а также флагманскую модель нового поколения Xiaomi Mi 11 с 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888. А вот недавние новинки Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ на Snapdragon 888 и Snapdragon 870 уже получают обновления MIUI 12, но к закрытому бета-тестированию MIUI 12.5 компания их пока что не привлекает.

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В завершение добавим, что в Китае Xiaomi уже обновила до Android 11 операционную систему популярных смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. В России они пока что работают на базе десятой ревизии «зелёного робота».