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Samsung Galaxy M12 получил АКБ на 6000 мА*ч, 90-герцевый дисплей и Android 11 при цене 150 долларов

Модель работает под управлением фирменной однокристальной системы Exynos 850.
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В ассортименте южнокорейской компании Samsung появился новый доступный смартфон, который может похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления изображения и ёмкой аккумуляторной батареей. Новинка называется Samsung Galaxy M12.

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Модель работает под управлением фирменной однокристальной системы Exynos 850, которая трудится в тандеме с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный флеш-накопитель рассчитан на хранение 64 ГБ информации в начальной модификации. В топовой конфигурации его вместимость увеличена в два раза. Слот под microSD тоже есть. Максимальное поддерживаемый объём карт памяти составляет 1 ТБ.

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Аккумулятор является одной из основных фишек Samsung Galaxy M12. Его зарядная ёмкость составляет 6000 мА*ч. Снять батарею быстро не получится. Мощность проводной зарядки составила лишь 15 Вт. Корпус смартфона изготовлен из пластика. Защита от воды отсутствует.

На лицевой стороне новинки установлена панель PLS TFT формата HD+ с разрешением 720 x 1600 точек. Частота обновления составила 90 Гц. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass третьего поколения. Вверху находится каплевидный вырез с селфи-камерой, которая может распознавать лица. Биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев тоже есть. Его разместили сбоку, совместив с кнопкой питания.

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В нижний торец южнокорейские разработчики вынесли решётку мультимедийного динамика, разъём для подключения проводных наушников и порт USB Type-C. Сзади осталась квадратная площадка основная камера, в состав которой вошли главный модуль на 48 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GM2, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный и пара 2-мегапиксельных дополнительных матриц. Разрешение камеры для селфи в Samsung Galaxy M12 составляет 8 Мп.

Новинка осталась без поддержки мобильных сетей пятого поколения. На борту есть беспроводные контроллеры Bluetooth 5 и Wi-Fi, модуль GPS, а программной платформой выступает операционная система Android 11, дополненная фирменной оболочкой Samsung, которая называется One UI 3.0.

Смартфон будет доступен покупателям в белой, чёрной и синей расцветках корпуса. Стоимость Samsung Galaxy M12 в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ пользовательской памяти составила лишь 150 долларов. Версию с 6 ГБ ОЗУ и накопитель, вмещающим 128 ГБ данных производитель из Южной Кореи оценил в 190 долларов. 

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