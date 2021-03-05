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Компания Realme вчера анонсировала флагманскую модель GT на Snapdragon 888, а сегодня расширила ассортимент бюджетных решений. Очередная новинка китайского производителя получила название Realme C21 и ёмкий аккумулятор.

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На рынке в 2021 году редко встречаются смартфоны, у которых сканер отпечатков пальцев расположен не на тыльной панели. Realme C21 – как раз одна из таких редких моделей. Биометрический сенсор установлен сзади вместе с тройной основной камерой разрешением 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Корпус новинки сделан из пластика. Габаритные размеры составили 165,2 x 76,4 x 8,9 мм. Масса – 190 граммов. Спереди установлено стекло, но его особенности не уточняются. Оно прикрывает собой панель IPS LCD диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ и плотностью точек 270 пикселей на дюйм. В каплевидном вырезе установлен 5-мегапиксельный селфи-модуль.

Аппаратная платформа Realme C21 строится вокруг 12-нанометровой однокристальной системы Helio G35. Чипсет имеет ядра Cortex-A53 с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц и графический ускоритель PowerVR GE8320. Мобильный процессор работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Накопитель рассчитан на хранение 32 ГБ информации и поддерживает расширение картами microSD до 256 ГБ.

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Новинка оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч без поддержки быстрой зарядки. Модель получила адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 2,4 ГГц. Также отметим операционную систему Android 10 с прошивкой Realme UI 1.0, выход для подключения проводных наушников и порт micro-USB.

Стоимость Realme C21 составила примерно 100 евро или 120 долларов. В продажу новинка поступает в двух цветовых решениях: Cross Blue и Cross Black.