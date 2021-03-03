Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания MediaTek в этом году представила 6-нанометровую однокристальную систему среднего класса Dimensity 1100. Сегодня, 3 марта, мобильный процессор дебютировал в составе смартфона vivo S9, который своим внешним видом немного напоминает iPhone 12.

реклама

Чипсет имеет ядра с частотой до 2,6 ГГц и графику Mali-G77 MC9. Поддержка мобильных сетей пятого поколения тоже предусмотрена. По словам производителя, платформа демонстрирует производительность на уровне Qualcomm Snapdragon 870. Однокристальная система работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. Встроенный флеш-модуль UFS 3.1 в зависимости от модификации может быть рассчитан на хранение 128 ГБ или 256 ГБ информации.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

На лицевой панели vivo S9 установлена активная матрица на органических светодиодах с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость составила 1300 нит. В экран интегрирован биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев. Вверху есть компактная чёлка, которая была популярной в 2018 году. В вырезе установлена сдвоенная фронтальная камера с главным модулем на 44 Мп и ультраширокоугольным на 8 Мп с углом захвата 105 градусов.

В левом верхнем углу тыльной панели располагается площадка основной камеры, знакомая нам по другим смартфонам китайской компании. Она содержит главный и ультраширокоугольный модули вместе с макрообъективом. Разрешение составляет 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп соответственно. Также отметим наличие оптической стабилизации изображения.

реклама

Подсистема питания в vivo S9 представлена встроенный аккумулятором, зарядная ёмкость которого составляет 4000 мА*ч. Программной оболочкой служит фирменная прошивка Origin OS 1.0 на базе операционной системы Android 11. Новинка получила чип NFC, модуль GPS, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Также отметим поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт через симметричный разъём USB-C. Масса составила 173 грамма, а габаритные размеры – 158,34 x 73,9 x 7,35 мм.

Компания оценила в vivo S9 в модификации 8/128 ГБ в 460 долларов. Версия с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ стоит 510 долларов. Старт продаж запланирован на 12 марта текущего года. Новинка будет доступна пользователям в трёх расцветках корпуса.

реклама

Также сегодня компания анонсировала более скромную модель vivo S9e. Её можете видеть выше. Она получила процессор Dimensity 820, аккумулятор ёмкостью 4100 мА*ч и одинарную фронтальную камеру на 32 Мп. Вторая новинка доступна в модификациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цена составила 370 долларов и 420 долларов соответственно.