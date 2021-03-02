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Компания OPPO на следующей неделе обновит линейку Find X. В рамках третьего поколения будет представлено три смартфона. Ранее сообщалось о стандартной версии. По новым данным, модель будет называться не Find X3, а Find X3 Neo. На прошлой неделе появились данные о ценах, а теперь были опубликованы основные технические характеристики будущих новинок.

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Начнём с топовой модели OPPO Find X3 Pro. Её стоимость составит 1000-1200 евро. Смартфон будет оборудован 5-нанометровой однокристальной платформой Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ. Ёмкость встроенной батареи составит 4500 мА*ч, мощность быстрой зарядки – 65 Вт. Также отметим защиту от воды по стандарту IP68.

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Ключевых особенностей у флагмана будет две. Первая – основная камера с разрешением 50 Мп + 50 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Кратность оптико-цифрового приближения составит 5x. Также отметим оптическую стабилизацию изображения. Разрешение камеры для селфи составит 32 Мп.

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Вторая фишка OPPO Find X3 Pro – изогнутый дисплей AMOLED формата WQHD+. Панель сможет похвастаться поддержкой частоты обновления 120 Гц и HDR10+. Диагональ составит 6,7 дюйма. За защиту будет отвечать Gorilla Glass 5. Под экраном расположится сканер отпечатков пальцев.

В OPPO Find X3 Neo тоже будет установлена изогнутая панель AMOLED с HDR10+. При этом диагональ уменьшится до 6,5 дюйма, частота обновления – до 90 Гц, а разрешение будет снижено до Full HD+. Как стало известно, версия Neo не получит даже чипа Snapdragon 870. По новым данным, аппаратная платформа будет построена на SoC Snapdragon 865.

Модель будет отличаться 5-кратным оптическим зумом. Разрешение основной камеры составит 50 Мп + 16 Мп + 13 Мп 2 Мп. Параметры фронталки не уточняются. Стандартное издание, как и старшая версия, получит аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной проводной зарядкой. Цена составит 700-800 евро в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 пользовательской памяти. Защита будет соответствовать стандарту IPX4.

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Третья новинка будет называться OPPO Find X3 Lite. Её можно будет купить в модификации 8/128 ГБ за 400-500 евро. Модель будет работать не на Snapdragon 775, а на Snapdragon 765G. Смартфон получит матрицу AMOLED FHD+ размером 6,44 дюйма по диагонали с интегрированным биометрическим датчиком.

Версия Lite тоже обзаведётся 65-ваттной быстрой зарядкой, но ёмкость снизится до 4300 мА*ч. Также отметим защиту по стандарту IP52 и основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

OPPO Find X3 Pro, Find X3 Neo и Find X3 Lite представят 11 марта 2021 года. Все три модели будут работать на базе операционной системы Android 11 с прошивкой Color OS 11.1.