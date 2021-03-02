11 смартфонов Meizu 2018-2021 годов получат новую прошивку Flyme OS 9
Уже завтра, 3 марта, компания Meizu представит смартфоны флагманского уровня 18-й серии на процессорах Snapdragon 870 и Snapdragon 888. А сегодня китайский производитель решил анонсировать программное обеспечение Flyme OS 9. Новая версия прошивки станет доступна только для одиннадцати смартфонов.
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Помимо завтрашних новинок Flyme OS 9 получат модели 16-й и 17-й серий. Meizu 18 и Meizu 18 Pro на Snapdragon 870 и Snapdragon 888 обзаведутся новой версией проприетарного программного обеспечения сразу из коробки. При этом 5 марта компания запустит бета-тестирование оболочки для Meizu 17 и Meizu 17 Pro на Snapdragon 865. Обе модели были анонсированы в конце весны прошлого года. Стабильная версия прошивки им обещана в мае года текущего.
А вот о сроках выхода обновления для семейства Meizu 16 компания ничего не сказала. Напомним, 16-я серия растянулась на два года. В 2018 году китайский производитель анонсировал флагманские смартфоны Meizu 16th и Meizu 16th Plus на Snapdragon 845, компанию которым составил середняк Meizu 16X на Snapdragon 710.
В 2019 году компания выпустила флагманов Meizu 16s и Meizu 16s Pro на Snapdragon 855 и Snapdragon 855+ соответственно. В том же году свет увидели модель среднебюджетного уровня Meizu 16Xs на Snapdragon 675 и Meizu 16T на Snapdragon 855. Последнее устройство компания позиционирует геймерским смартфоном по непонятно каким причинам.
Что касается версии операционной системы Android, то здесь пока всё туманно. Производитель ещё в феврале заявлял, что более новые модели будут работать на Android 11, а старые решения останутся на Android 10. Само собой, Meizu 18 и Meizu 18 Pro выйдут уже с предустановленной ОС Android 11. Вероятно, одиннадцатую ревизию «зелёного робота» с обновлением получат только Meizu 17 с версией Pro, а вся 16-я серия будет работать на Android 10.
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Meizu заявила, что во Flyme OS 9 был взять ориентир на простоту дизайна. Разработчики изменили шторку уведомлений, пиктограммы рабочего стола вместе с сеткой иконок, а также систему жестового управления и все анимации. Появился расширенный набор заставок для режима Always-on Display. Также добавлены живые обои с возможностью кастомизации. Не забыли изменить и программное обеспечение камеры.
Новая версия прошивки получила улучшенного голосового помощника Aicy и систему искусственного интеллекта OneMind версии v5.0. Она способна улучшить работу смартфонов и автономность, оптимизировав систему на основе предпочтений пользователя. Также компания Meizu заявила, что сделала упор на функции, связанные с обеспечением конфиденциальности данных.
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