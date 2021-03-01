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Meizu 18 Pro получит Snapdragon 888, 44-Мп камеру для селфи, LiDAR, Android 11 и АКБ на 4500 мА*ч

Смартфон представит 3 марта 2021 года.
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На этой неделе компания Meizu представит первые и последние флагманские смартфоны в 2020 году. Она опубликовала ряд тизерных изображений, которые раскрывают часть технических параметров. Постеры подтвердили некоторое технические характеристики. Кроме того, производитель опровергнул несколько слухов.

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Компания официально подтвердила, что Meizu 18 Pro будет оборудован 5-нанометровой системой-на-кристалле Snapdragon 888 с графическим узлом Adreno 660 и 8-ядерным CPU с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц. Мобильный процессор будет работать в паре с оперативной памятью стандарта LPDDR5. Типа флеш-накопителя – UFS 3.1. Объёмы оперативной и постоянной памяти пока что не уточняются.

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Версия Pro получит многомодульную основную камеру. Точно известно, что в её состав войдут новый сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма с 50-мегапиксельным разрешением, ультраширокоугольный блок с углом захвата 129 градусов и датчик ToF 3D. Смартфон сможет похвастаться оптической стабилизацией изображения, наличием сенсора LiDAR и поддержкой съёмки видеоматериалов в формате 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 к/сек.

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Ранее сообщалось, что в Meizu 18 Pro будет установлен аккумулятор почти на 5000 мА*ч. По официальным данным, смартфон будет оснащён батареей ёмкостью 4500 с поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge по проводу. Мощность пока не уточняется, но производитель отмечает, что с нуля до 100% аккумулятор можно зарядить с нуля до 80% за полчаса.

Одной из особенностей грядущей новинки станет фронтальная камера с разрешением 44 Мп. Ещё в январе были слухи, что модели нового поколения будут оснащаться интегрированным в дисплей селфи-модулем. Но официальными постерами это компания опровергла на прошлой неделе. Диаметр отверстия для фронтальной камеры составит 3,8 мм.

Из прочего отметим увеличенный подэкранный сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Sensor, поддержку фирменной технологии mTouch и программное обеспечение Flyme 9 на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки.

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По предварительной информации, в Meizu 18 Pro будет установлена панель на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Но особенностей дисплея компания официально пока не раскрыла. Смартфон станет конкурентом для Xiaomi Mi 11, которого оценили в 620-710 долларов в Китае. По слухам, грядущая новинка будет стоить от 700 долларов.

Презентация семейства Meizu 18 состоится утром 3 марта. Вместе с версией Pro будет представлено стандартное издание на Snapdragon 870 с аккумулятором ёмкостью, основной камерой разрешением 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп и 32-мегапиксельный селфи-модуль.

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