Xiaomi нарастила продажи смартфонов в Европе на 90%, Realme – в 11 раз
У компании Realme появился очередной повод похвастаться ростом продаж. Поскольку бренд очень молод, он не может похвалиться большими объёмами реализации. Но у этого есть и обратная сторона – впечатляющие темпы роста. Производитель остаётся на 7-м месте в Европе, но за год продажи смартфонов выросли на 1083%.
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Лидером на европейском рынке является компания Apple. В четвёртом квартале 2020 года у неё продажи упали с 16,3 млн до 15,7 млн единиц, но Samsung ещё хуже провёл конец года, продав лишь 15,5 млн смартфонов. А вот объём реализации Xiaomi вырос с 4,9 млн до 9, млн. Она смогла обойти китайскую компанию Huawei, продажи которой сократились на 62% в последнем квартале прошлого года. Всего же рынок уменьшился на 15% в сравнении с последним кварталом 2019 года.
|
№
|
Компания
|
Продажи
|
Доля
|
Рост
|
Q4 '19
|
Q4 '20
|
Q4 '19
|
Q4 '20
|
Q4 '19 / Q4 '20
|
1
|
Apple
|
16,3 млн ед.
|
15,7 млн ед.
|
26%
|
30%
|
-4%
|
2
|
Samsung
|
17,7 млн ед.
|
15,5 млн ед.
|
29%
|
29%
|
-12%
|
3
|
Xiaomi
|
4,9 млн ед.
|
9,1 млн ед.
|
8%
|
17%
|
85%
|
4
|
Huawei (в т. ч. Honor)
|
9,5 млн ед.
|
3,6 млн ед.
|
15%
|
7%
|
-62%
|
5
|
OPPO
|
1,4 млн ед.
|
2,4 млн ед.
|
2%
|
5%
|
68%
|
6
|
OnePlus
|
1,0 млн ед.
|
0,8 млн ед.
|
2%
|
1%
|
-23%
|
7
|
Realme
|
<0,2 млн ед.
|
0,7 млн ед.
|
<0,2%
|
1%
|
420%
|
|
Другие
|
11,0 млн ед.
|
5,1 млн ед.
|
18%
|
10%
|
-54%
|
Всего
|
61,9 млн ед.
|
52,8 млн ед.
|
100 %
|
100%
|
-15%
За весь 2020 год рынок умных телефонов Европы сократился на 14% – с 216,1 млн до 185,9 млн единиц. Лидером как была, так и осталась компания Apple, но её продажи уменьшились на 12% и составили чуть менее 60 млн девайсов. При этом гигант из Купертино занимает 32% рынка.
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Samsung с долей 22% остался на втором месте. Южнокорейскому производителю удалось продать в Европе 41,3 млн смартфонов, несмотря на пандемию. Годом ранее компания реализовала лишь на 400 000 устройств больше. По итогам года Xiaomi обошла Huawei и попала в топ-3, заняв 14% рынка. Продажи при этом выросли на 90%.
Доля китайской компании Huawei упала с 19% до 12%, а объём реализации сократился с 40,4 млн до 22,9 млн смартфонов. Но несмотря на это, Huawei имеет большой отрыв от OPPO, которая идёт на пятом месте. Она хоть и нарастила продажи на 82% и долю до 4%, в натуральном выражении это лишь 6,5 млн гаджетов.
|
№
|
Компания
|
Продажи
|
Доля
|
Рост
|
2019
|
2020
|
2019
|
2020
|
2019 / 2020
|
1
|
Apple
|
67,9 млн ед.
|
59,8 млн ед.
|
31%
|
32%
|
-12%
|
2
|
Samsung
|
41,7 млн ед.
|
41,3 млн ед.
|
19%
|
22%
|
-1%
|
3
|
Xiaomi
|
14 млн ед.
|
26,7 млн ед.
|
7%
|
14%
|
90%
|
4
|
Huawei (в т. ч. Honor)
|
40,4 млн ед.
|
22,9 млн ед.
|
19%
|
12%
|
-43%
|
5
|
OPPO
|
3,6 млн ед.
|
6,5 млн ед.
|
2%
|
4%
|
82%
|
6
|
OnePlus
|
2,1 млн ед.
|
2,2 млн ед.
|
1%
|
1%
|
5%
|
7
|
Realme
|
<0,2 млн ед.
|
1,6 млн ед.
|
<0,05%
|
1%
|
1083%
|
|
Другие
|
11 млн ед.
|
5,1 млн ед.
|
21%
|
13%
|
-46%
|
Всего
|
216,1 млн ед.
|
1 85,9 млн ед.
|
100%
|
100%
|
-14%
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