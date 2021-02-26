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У компании Realme появился очередной повод похвастаться ростом продаж. Поскольку бренд очень молод, он не может похвалиться большими объёмами реализации. Но у этого есть и обратная сторона – впечатляющие темпы роста. Производитель остаётся на 7-м месте в Европе, но за год продажи смартфонов выросли на 1083%.

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Лидером на европейском рынке является компания Apple. В четвёртом квартале 2020 года у неё продажи упали с 16,3 млн до 15,7 млн единиц, но Samsung ещё хуже провёл конец года, продав лишь 15,5 млн смартфонов. А вот объём реализации Xiaomi вырос с 4,9 млн до 9, млн. Она смогла обойти китайскую компанию Huawei, продажи которой сократились на 62% в последнем квартале прошлого года. Всего же рынок уменьшился на 15% в сравнении с последним кварталом 2019 года.

№ Компания Продажи Доля Рост Q4 '19 Q4 '20 Q4 '19 Q4 '20 Q4 '19 / Q4 '20 1 Apple 16,3 млн ед. 15,7 млн ед. 26% 30% -4% 2 Samsung 17,7 млн ед. 15,5 млн ед. 29% 29% -12% 3 Xiaomi 4,9 млн ед. 9,1 млн ед. 8% 17% 85% 4 Huawei (в т. ч. Honor) 9,5 млн ед. 3,6 млн ед. 15% 7% -62% 5 OPPO 1,4 млн ед. 2,4 млн ед. 2% 5% 68% 6 OnePlus 1,0 млн ед. 0,8 млн ед. 2% 1% -23% 7 Realme <0,2 млн ед. 0,7 млн ед. <0,2% 1% 420%

Другие 11,0 млн ед. 5,1 млн ед. 18% 10% -54% Всего 61,9 млн ед. 52,8 млн ед. 100 % 100% -15%

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За весь 2020 год рынок умных телефонов Европы сократился на 14% – с 216,1 млн до 185,9 млн единиц. Лидером как была, так и осталась компания Apple, но её продажи уменьшились на 12% и составили чуть менее 60 млн девайсов. При этом гигант из Купертино занимает 32% рынка.

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Samsung с долей 22% остался на втором месте. Южнокорейскому производителю удалось продать в Европе 41,3 млн смартфонов, несмотря на пандемию. Годом ранее компания реализовала лишь на 400 000 устройств больше. По итогам года Xiaomi обошла Huawei и попала в топ-3, заняв 14% рынка. Продажи при этом выросли на 90%.

Доля китайской компании Huawei упала с 19% до 12%, а объём реализации сократился с 40,4 млн до 22,9 млн смартфонов. Но несмотря на это, Huawei имеет большой отрыв от OPPO, которая идёт на пятом месте. Она хоть и нарастила продажи на 82% и долю до 4%, в натуральном выражении это лишь 6,5 млн гаджетов.

№ Компания Продажи Доля Рост 2019 2020 2019 2020 2019 / 2020 1 Apple 67,9 млн ед. 59,8 млн ед. 31% 32% -12% 2 Samsung 41,7 млн ед. 41,3 млн ед. 19% 22% -1% 3 Xiaomi 14 млн ед. 26,7 млн ед. 7% 14% 90% 4 Huawei (в т. ч. Honor) 40,4 млн ед. 22,9 млн ед. 19% 12% -43% 5 OPPO 3,6 млн ед. 6,5 млн ед. 2% 4% 82% 6 OnePlus 2,1 млн ед. 2,2 млн ед. 1% 1% 5% 7 Realme <0,2 млн ед. 1,6 млн ед. <0,05% 1% 1083%

Другие 11 млн ед. 5,1 млн ед. 21% 13% -46% Всего 216,1 млн ед. 1 85,9 млн ед. 100% 100% -14%



