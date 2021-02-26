Стали известны европейские цены флагманов OPPO Find X3
Через две недели компания OPPO представит новое поколение флагманских смартфонов Find X. Серия Find возродилась в 2018 году. Тогда китайский производитель выпустил уникальную модель Find X на Snapdragon 845 с необычным выдвижным механизмом и поддержкой Face ID. В 2019 году линейку не обновили, а в прошлом году вышли флагманы Find X2 и Find X2 Pro. На очереди – модели Find X3 и Find X3 Pro, а компанию им составит Find X3 Lite.
реклама
Все три новинки будут анонсированы 11 марта 2021 года. Версия Lite станет самым скромным решением. Она получит 7-нанометровый процессор Snapdragon 775 и плоский дисплей OLED с повышенной частотой обновления (90 Гц или 120 Гц). Стоимость смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составит 400-500 евро.
Обычный OPPO Find X3 получит 7-нанометровую мобильную платформу Snapdragon 870. Однокристальная система отличается рекордной тактовой частотой 3,2 ГГц и разогнанным графическим ядром Adreno 650. Стандартное издание будет стоить 700-800 евро и предложит пользователям 12 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем на 256 ГБ. Также отметим 120-герцевый дисплей OLED с разрешением WQHD+.
Главным же флагманом нового поколения станет OPPO Find X3 Pro на 5-нанометровой SoC Snapdragon 888. Уже известно, что смартфон получит два 50-мегапиксельных датчика изображения Sony IMX766 оптического формата 1/1,56 дюйма, как в OPPO Reno5 Pro+. Также в камере мы увидим новый 3-мегапиксельный сенсор и телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением.
реклама
Продвинутая версия тоже будет оснащаться дисплеем формата WQHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Стоимость смартфона в Европе в модификации с 12 ГБ оперативной памяти и постоянным запоминающим устройством, рассчитанным на 256 ГБ информации, составит 1000-1200 евро.
Все три модели будут работать на базе операционной системы Android 11 с фирменным программным обеспечением Color OS 11.1. Из общего ещё стоит отметить интегрированный в дисплей сканер отпечатков пальцев, поддержку Near Field Communication, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.
Помимо флагманов OPPO Find X3 в Европе китайская компания также представит более скромные решения A94 и A54. Обе модели получат поддержку мобильных сетей пятого поколения вместе с процессорами Dimensity от MediaTek, а стоимость составит 300-400 евро и 200-300 евро соответственно.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила