Samsung назвала цены телевизоров The Frame и 4K QLED 2021 – от 550 долларов
В начале нынешнего года южнокорейская компания Samsung анонсировала на CES 2021 телевизоры The Frame и 4K QLED. Спустя полтора месяца после официальной премьеры все новинки производителя обзавелись ценниками. Старт продаж запланирован на апрель 2021 года.
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Напомним, что главной особенностью моделей Samsung The Frame является дизайн – они напоминают внешне картинку в красивой раме. Самая дешёвая панель оценена в 1000 долларов. За эти деньги покупатели получают 43-дюймовый телевизор. Его особенностью является возможность использования в портретной ориентации, а не только в альбомной.
Самая дорогая новинка обойдётся в 3000 долларов. Она оборудована 75-дюймовой матрицей. Также серия The Frame 2021 года включает телевизоры диагональю 50 дюймов, 55 дюймов и 65 дюймов. Официальная стоимость составила 1300 долларов, 1500 долларов и 2000 долларов соответственно.
Линейка 4K QLED в этом году представлена сериями Q60A, Q70A и Q80A. Телевизоры Q60A доступны в размерах от 43 дюймов до 85 дюймов. Цена составила от 550 долларов до 2600 долларов. Модели Q70A представлены диагоналями от 55 дюймов до 85 дюймов. В зависимости от размера стоимость составляет от 950 долларов до 3000 долларов.
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Наконец, самые дорогие панели 4K QLED 2021 года объединяет под своим крылом серия Q80A. 55-дюймовый телевизор южнокорейская компания оценила в 1300 долларов. За 85-дюймовую модель нужно заплатить 3700 долларов.
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