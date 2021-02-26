Xiaomi Mi Pad 5 получит Snapdragon 870, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ ПЗУ, 10 000 мАч и цену от 620 долларов
Компания Xiaomi в этом году анонсировала возвращение на рынок планшетных компьютеров. Производитель из Поднебесной ещё в 2018 году выпустил две модели Mi Pad 4, после чего взял паузу, которая продлилась почти три года. Грядущая новинка будет называться Xiaomi Mi Pad 5. В Сети уже появились её ключевые технические параметры.
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В основу планшета ляжет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 870. Мобильная платформа выполнена по нормам 7-нанометровой технологии, имеет графику Adreno 650 и работает с тактовой частотой 3,2 ГГц. В пару к новому чипу будет предусмотрено от 8 ГБ до 16 ГБ оперативной памяти. В топовой модификации модель будет оборудована встроенным накопителем вместимостью 1 ТБ. Также будут доступны версии со 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ хранилища.
Масса Xiaomi Mi Pad 5 составит 510 граммов, а толщина – 8,3 мм. При этом планшетный компьютер будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 10 000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт.
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Грядущая новинка получит дисплей формата 3K с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Матрица, выполненная по технологии IPS, будет прикрыта стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Разрешение основной камеры составит 20 Мп + 13 Мп. Параметры селфи-модуля пока не уточняются. Также в списке технических характеристик есть боковой биометрический сенсор, поддержка стилуса с магнитным креплением, Wi-Fi 6 и алюминиевый корпус.
Стоимость Xiaomi Mi Pad 5 в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ составит 620 долларов. Версии 8/256 ГБ и 12/512 ГБ обойдутся в 665 долларов и 775 долларов соответственно. За вариант с накопителем вместимостью 1 ТБ в паре с 16 ГБ оперативки придётся заплатить 850 долларов.
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