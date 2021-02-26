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Немецкий ритейлер Mindfactory запустил продажи настольного процессора Intel Core i7-11700K поколения Rocket Lake-S. Заметим, что модель уже доступна для покупки, а не для предварительного заказа. Что интересно, компания Intel должна официально представить CPU только в середине следующего месяца, 16 марта, а продажи стартуют через две недели после этого.

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Intel Core i7-11700K обладает восьмёркой ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Процессор построен на архитектуре Cypress Cove. Новинка получила поддержку PCI Express 4.0 и поставляет в обновлённой упаковки.

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На сайте интернет-магазина указано, что в наличии есть более пяти процессоров. При этом в одни руки Mindfactory отдаёт только один CPU. Стоимость составляет 469 евро, что примерно на 150 евро дороже в сравнении с Intel Core i7-10700K поколения Comet Lake S.

Заметим, что флагманскую модель Intel Core i9-10900K там же можно купить примерно за 475 евро. Все цены на сайте немецкого магазина Mindfactory указаны с учётом НДС, размер которого в Германии составляет 19%.