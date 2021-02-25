Xiaomi, Lenovo, Nubia и vivo представят три игровых смартфона на Snapdragon 888
Компании Xiaomi, Lenovo, vivo и Nubia в скором времени анонсируют свои первым игровые модели на базе новой 5-нанометровой однокристальной системы флагманского уровня Snapdragon 888. Nubia выпустит очередную модель Red Magic с активным охлаждением, в ассортименте vivo появится iQOO 7 Pro, Lenovo представит смартфон Legion второго поколения, а Xiaomi обновит линейку Black Shark.
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В Lenovo Legion вместе с процессором Snapdragon 888 мы увидим 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 в топовой модификации, выдвижную сдвоенную камеру для селфи, установленную сбоку и накопитель вместимостью 512 ГБ. Флагманская однокристальная система Qualcomm имеет пиковую частоту 2,84 ГГц, графическое ядро Adreno 660 и модем Snapdragon X60 для поддержки работы в сетях пятого поколения.
Смартфон будет оборудован дисплеем на органических светодиодах формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. Ёмкость комплектного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Программной основой послужит операционная система Android 11. Также на борту будут установлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, стереофонические динамики и чип NFC. Больше информации о смартфоне пока что нет.
Напомним, модель первого поколения Lenovo Legion Pro появилась в Европе по цене порядка 1000 евро. Игровой девайс оборудован мобильным процессором Snapdragon 865+ с пиковой частотой около 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 650.
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Компания Nubia выпустит геймерский смартфон Red Magic 6. Он будет представлен уже 4 марта 2021 года. Грядущей новинке обещают 165-герцевый дисплей AMOLED со встроенным сканером отпечатков пальцев, аккумуляторную батарею ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой 120-ваттной подзарядкой по проводу, стереодинамики и систему активного шумоподавления.
Модель уже была замечена на реальной фотографии. Судя по снимку, основная камера будет включать как минимум три оптическим модуля. Также отметим операционную систему Android 11, а вот чипа NFC под капотом смартфона может не оказаться.
Компания vivo анонсирует продвинутую версию iQOO 7. Игровая модель будет называться iQOO 7 Pro. О ней пока что известно лишь то, что дисплей будет иметь частоту обновления 144 Гц, а кремниевым центром выступит чипсет Snapdragon 888.
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Зато есть куда больше информации о более скромном решении vivo iQOO Neo 5. Смартфон будет оборудован 120-герцевой панелью на органических светодиодах формата Full HD+, 8 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 128 ГБ или 256 ГБ и новым 7-нанометровым процессором Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц. Из особенностей также отметим 88-ваттную быструю зарядку и операционную систему Android 11. Стоимость составит 460 долларов или 560 долларов в зависимости от комплектации.
И в завершение немного расскажем о модели Black Shark 4 Pro. Вместе с флагманской однокристальной системой Qualcomm и программным обеспечением Android 11 игровой смартфон нового поколения получит аккумуляторную батарею на 4500 мА*ч и 6,67-дюймовый дисплей с поддержкой повышенной частоты обновления изображения, а основная камера будет построена на базе трёх оптических модулей.
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