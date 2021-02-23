Realme GT на Snapdragon 888 с дисплеем WQHD+ предстал на качественных официальных изображениях
Чуть больше недели остаётся ждать презентации первого смартфона компании Realme на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Он будет называться Realme GT. Причём производитель ещё готовит несколько специальных изданий грядущей новинки. А пока в Сети были опубликованы качественные официальные изображения флагмана.
реклама
Стандартное издание Realme GT будет доступно в серебристой расцветке корпуса с красивым переливом на стеклянной тыльной панели. Сзади можем видеть тройную основную камеру. Разрешение главного и ультраширокоугольного модулей составит 64 Мп и 13 Мп соответственно, а телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом – 13 Мп.
Также компания опубликовала официальное изображение грядущей новинки в жёлтой расцветке корпуса с чёрной полоской. Изначально предполагалось, что смартфон будет посвящён трансформеру Bumblebee. Однако, позже появилась информация о том, что эта версия называется God of War Special Edition. Каким боком тогда здесь чёрный и жёлтый цвета – пока что не совсем понятно.
реклама
Обе версии получат дисплей формата WQHD+ с частотой обновления 160 Гц и разрешением 3200 x 1440 точек. Диагональ экрана составит 6,8 дюйма. В его основу ляжет панель на органических светодиодах. Подсистема питания будет представлена двумя аккумуляторными батареями ёмкостью по 2500 мА*ч с поддержкой быстрой проводной подзарядки мощностью 125 Вт, что станет рекордом. Сейчас максимальная мощность составляет 120 Вт.
В продажу Realme GT поступит как минимум в двух модификациях памяти – с 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5 и накопителем объёмом 256 ГБ или 512 ГБ. Тип флеш-памяти – UFS 3.1. Также отметим выход для подключения наушников, интегрированный в дисплей биометрический сенсор, стереофонические динамики, симметричный разъём USB Type-C, контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также поддержку технологии Near Field Communication.
Официальная презентация Realme GT состоится 4 марта 2021 года, в один день с семейством Xiaomi Redmi Note 10. При этом о цене пока что ничего не говорят. В продажу флагман поступит с новой версией проприетарного программного обеспечения Realme UI 2.0 и операционной системой Android 11.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила