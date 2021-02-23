Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

14 устройств Huawei получили стабильную прошивку EMUI 11

Флагманы 2019 года получили российскую версию EMUI 11.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Huawei решила расширить географию распространения программного обеспечения EMUI 11. Свежая версия фирменной надстройки добралась до России. Также производитель из Поднебесной выпустил несколько обновлений для других моделей в Европе. Всего актуальную прошивку EMUI 11 получило одиннадцать смартфонов и три планшетных компьютерах MediaPad.

реклама

Начнём с российской версии EMUI 11. 22 февраля она стала доступна для флагманских моделей 2019 года Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Обе оборудованы мобильным процессором Kirin 980, экраном OLED со встроенным дактилоскопическим сканером и 32-мегапиксельной фронталкой. Стандартное издание получило аккумулятор ёмкостью 3650 мА*ч и основную камеру разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Версии Pro досталась батарея на 4200 мА*ч. Также появилась беспроводная подзарядка, а в основной камере есть перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением. Разрешение ультраширокоугольного блока выросло с 16 Мп до 20 Мп. У Huawei P30 Pro нет разъёма для наушников и разговорного динамика. Роль последнего на себя взял дисплей. Также новая версия EMUI 11 стала доступна для Huawei P30 Pro New Edition, но в России он официально не продаётся.

реклама

Сегодня, 23 февраля, всё семейство Huawei Mate 20 получило обновление под номером v11.0.0.136. Апдейт принёс заплатку безопасности операционной системы Android за январь нынешнего года. Напомним, что 20-я серия состоит из пяти флагманских моделей на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 980.

В конце 2018 года компания выпустила смартфоны Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design и Mate 20 X. Первый оборудован основной камерой разрешением 12 Мп + 16 Мп + Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Версии Pro и изданию Porsche Design достались более продвинутая камеры – 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Также флагманы отличаются поддержкой технологии Face ID и аккумулятором на 4200 мА*ч.

Huawei Mate 20 X обладает идентичной камерой и АКБ на 5000 мА*ч, но сенсорами Face ID похвастаться не может. Зато модель получила поддержку стилуса. В 2019 году линейка пополнилась модель Mate 20 X 5G. Главное отличие от 4G-варианта помимо появления поддержки сетей пятого поколения – уменьшение ёмкости аккумулятора с 5000 мА*ч до 4200 мА*ч.

реклама

Сгибаемый смартфон Huawei Mate Xs тоже обзавёлся свежей версией EMUI 11. Ему «прилетела» прошивка под номером v11.0.0.170. Она принесла заплатку безопасности за прошлый месяц. Во флагмане 2020 года есть 8-дюймовый основной и 6,6-дюймовый дополнительный экраны, чипсет Kirin 990 5G и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной подзарядкой. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп.

Завершая со смартфонами, отметим, что EMUI 11 под номером v11.0.0.128 улучшила цветопередачу и повысила стабильность работы системы в моделях Huawei nova 8 и nova 8 Pro на 7-нанометровом мобильном процессоре Kirin 985. Смартфоны оснащены основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Стандартное издание получило 90-герцевую панель, аккумулятор на 3800 мА*ч и 32-мегапиксельную фронталку. У версии Pro есть АКБ ёмкостью 4000 мА*ч, дополнительный ультраширокоугольный модуль на 16 Мп спереди и 120-герцевый дисплей.

Что касается планшетов, компания Huawei обновила до EMUI 11.0.0.130 модели MediaPad M6 Turbo и MediaPad M6 8.4, а 10,8-дюймовое решение получило прошивку под номером v11.0.0.145. Все три оборудованы чипом Kirin 980. Заметим, что EMUI 11 построена на базе операционной системы Android 10. Переходить на Android 11 производитель пока не планирует. Проверить наличие обновления можно через приложение «Поддержка» или в настройках. Апдейт приходит только «по воздуху» и не стирает данные из накопителя.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
14
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Gamer Storm Macube 310P
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
38
Watch Dogs Legion: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
25
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
28
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 24 актуальных смартфонов 2018-2019 годов
25
Рекомендованные цены на GeForce RTX 3060 стартуют с 500 долларов, а магазины получают большие партии
46
Стали известны розничные цены первых моделей GeForce RTX 3060 — новинки вряд ли станут народными
69
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
158
52 смартфона Xiaomi получили операционную систему Android 11
3
Коррекция курсов Ethereum и Bitcoin принесла доверчивым инвесторам убытки на 4 миллиарда долларов
101
Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
15
GeForce RTX 3060 уже появилась на вторичном рынке по цене около 80000 рублей
111
Перекупщики торгуют видеокартами GeForce RTX 3060 за несколько дней до начала продаж
28
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
99
Ноутбуки на процессорах AMD теряют до 48% скорости при отключении от розетки, а Intel всего 10%
28
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
36
Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
26
Контроллер памяти Ryzen 7 5700G позволил разогнать DDR4 до 5333 МГц и добиться задержки 44 нс
15
Бюджетный 6-ядерный Core i5-11400 обошёл 10-ядерный Core i9-10900K в одноядерном тесте Geekbench
19
Хакер EMPRESS взломала DRM Denuvo в Immortals: Fenyx Rising - Assassin’s Creed Valhalla на очереди
8
Процессор Core i5-11400 оказался до 35% быстрее предшественника в тестах Geekbench
153
Xiaomi Redmi Note 9T: народный 5G-смартфон с мощным процессором
10
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
17
Из-за поломки двигателя Boeing 777-200 пришлось вывести из эксплуатации все самолёты серии
44

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
60
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
31
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
27
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
31
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
7
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
14

Сейчас обсуждают

SATelit
21:57
Да ты что, 329$ для не Тi была... И это рекомендации для розницы.. Так что и не мечтай. Соглашусь только с тобой в плане барыг и их спекуляций на новинках...
В сеть попало изображение платы MSI GeForce RTX 3060 GAMING X
Renegade1979
21:57
Тоже наполовину казахстанец, а наполовину мордва? А потом еще и не верят в ордынское ИгЪо, а вот же оно, с мордой на байке едет ))
Экшен Days Gone выйдет на PC уже этой весной
omoikane
21:57
У консолей есть огромный рынок БУ дисков. Это почти как торренты только даже на западе работает легально :D Студи за перепродажу ничего не получают.
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Renegade1979
21:55
Надо чтоб ефир постоянно падал и потом поднимался, комсы по 100 баксов на вывод с кошельков! Красота будет
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
omoikane
21:55
У тебя явно не было консоли :D Тот же DG может на пк и будет получше выглядеть слегка, но мыла там особого нет, купи себе плойку 5 и 4к телик :D А в каком нить анче или лоу сглаживалка лучше чем в бо...
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Зеновий Радеонович
21:54
Учитывая торренты, совсем не плохо ) Да и 3тье там весьма "рядом" со вторым.
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Иван Иванов
21:54
соснольщики не люди.
Джойстики для новой PlayStation 5 нужно будет менять через каждые 400 часов игры
omoikane
21:53
у ПК рынок еще меньше :D
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
SATelit
21:52
Где? Рекомендованная цена курткой - 329$, калькулятор дать для пересчёта в рубли?
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
omoikane
21:51
то что мобилки то понятно всем, только вот пк на 3тем месте, а именно он ближе всего к консольному геймингу, а не мобильный на телефоне :D
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем