Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Huawei решила расширить географию распространения программного обеспечения EMUI 11. Свежая версия фирменной надстройки добралась до России. Также производитель из Поднебесной выпустил несколько обновлений для других моделей в Европе. Всего актуальную прошивку EMUI 11 получило одиннадцать смартфонов и три планшетных компьютерах MediaPad.

реклама

Начнём с российской версии EMUI 11. 22 февраля она стала доступна для флагманских моделей 2019 года Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Обе оборудованы мобильным процессором Kirin 980, экраном OLED со встроенным дактилоскопическим сканером и 32-мегапиксельной фронталкой. Стандартное издание получило аккумулятор ёмкостью 3650 мА*ч и основную камеру разрешением 40 Мп + 16 Мп + 8 Мп.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Версии Pro досталась батарея на 4200 мА*ч. Также появилась беспроводная подзарядка, а в основной камере есть перископный телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением. Разрешение ультраширокоугольного блока выросло с 16 Мп до 20 Мп. У Huawei P30 Pro нет разъёма для наушников и разговорного динамика. Роль последнего на себя взял дисплей. Также новая версия EMUI 11 стала доступна для Huawei P30 Pro New Edition, но в России он официально не продаётся.

реклама

Сегодня, 23 февраля, всё семейство Huawei Mate 20 получило обновление под номером v11.0.0.136. Апдейт принёс заплатку безопасности операционной системы Android за январь нынешнего года. Напомним, что 20-я серия состоит из пяти флагманских моделей на 7-нанометровой однокристальной системе Kirin 980.

В конце 2018 года компания выпустила смартфоны Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design и Mate 20 X. Первый оборудован основной камерой разрешением 12 Мп + 16 Мп + Мп и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Версии Pro и изданию Porsche Design достались более продвинутая камеры – 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп. Также флагманы отличаются поддержкой технологии Face ID и аккумулятором на 4200 мА*ч.

Huawei Mate 20 X обладает идентичной камерой и АКБ на 5000 мА*ч, но сенсорами Face ID похвастаться не может. Зато модель получила поддержку стилуса. В 2019 году линейка пополнилась модель Mate 20 X 5G. Главное отличие от 4G-варианта помимо появления поддержки сетей пятого поколения – уменьшение ёмкости аккумулятора с 5000 мА*ч до 4200 мА*ч.

реклама

Сгибаемый смартфон Huawei Mate Xs тоже обзавёлся свежей версией EMUI 11. Ему «прилетела» прошивка под номером v11.0.0.170. Она принесла заплатку безопасности за прошлый месяц. Во флагмане 2020 года есть 8-дюймовый основной и 6,6-дюймовый дополнительный экраны, чипсет Kirin 990 5G и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной подзарядкой. Разрешение основной камеры составляет 40 Мп + 40 Мп + 8 Мп.

Завершая со смартфонами, отметим, что EMUI 11 под номером v11.0.0.128 улучшила цветопередачу и повысила стабильность работы системы в моделях Huawei nova 8 и nova 8 Pro на 7-нанометровом мобильном процессоре Kirin 985. Смартфоны оснащены основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Стандартное издание получило 90-герцевую панель, аккумулятор на 3800 мА*ч и 32-мегапиксельную фронталку. У версии Pro есть АКБ ёмкостью 4000 мА*ч, дополнительный ультраширокоугольный модуль на 16 Мп спереди и 120-герцевый дисплей.

Что касается планшетов, компания Huawei обновила до EMUI 11.0.0.130 модели MediaPad M6 Turbo и MediaPad M6 8.4, а 10,8-дюймовое решение получило прошивку под номером v11.0.0.145. Все три оборудованы чипом Kirin 980. Заметим, что EMUI 11 построена на базе операционной системы Android 10. Переходить на Android 11 производитель пока не планирует. Проверить наличие обновления можно через приложение «Поддержка» или в настройках. Апдейт приходит только «по воздуху» и не стирает данные из накопителя.