Стали известны цены Xiaomi Redmi K40 и Redmi K40 Pro
Уже на этой неделе китайская компания Xiaomi анонсирует модели нового поколения серии Redmi K. Линейка появилась в 2019 году и была представлена смартфонами Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition. В 2019 году производитель успел выпустить две модели семейства Redmi K30, которое разрослось до восьми девайсов. Сейчас производитель готовится представить флагманов нового поколения. Они будут называться Xiaomi Redmi K40 и Redmi K40 Pro.
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Несмотря на то, что компания ушла на каникулы в связи с Китайским Новым годом, на прошлой неделе она успела опубликовать несколько официальных изображений грядущих новинок. На этой неделе производитель продолжил начатое. Уже известно, что в обеих моделях мы увидим стеклянную тыльную панель, дисплей на органических светодиодах формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц.
В Xiaomi Redmi K40 и Redmi K40 Pro будет установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 4520 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу. Также отметим стереофонические динамики, тройную основную камеру, поддержку технологии Near Field Communication и операционную систему Android 11 вместе с проприетарной надстройкой MIUI 12.
Ещё в январе этого года стало известно, что Redmi K40 Pro окажется самым доступным смартфоном на 5-нанометровой системе-на-кристалле Snapdragon 888. В модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти его цена составит лишь 465 долларов. Также будет пользователям доступен вариант с 8 ГБ ОЗУ стоимостью 495 долларов.
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В Redmi K40 мы увидим 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 870, который отличается рекордной частотой процессорных ядер – 3,2 ГГц. В начальной модификации памяти смартфон предложит пользователям тоже 6 ГБ оперативки и хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Цена составит лишь 340 долларов. Изначально ожидалось, что за стандартное издание придётся заплатить как минимум 410 долларов.
Анонс смартфонов нового поколения состоится 25 февраля, т.е. уже в ближайший четверг. Xiaomi Redmi K40 Pro отберёт звание самой дешёвой модели на Snapdragon 888 у vivo iQOO 7, которая стоит от 580 долларов. А вот Redmi K40 не сможет стать самым доступным решением на Snapdragon 870, ведь Motorola Edge S стоит 310 долларов.
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