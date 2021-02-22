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Практически каждый смартфон на рынке доступен в нескольких модификациях. В основном, отличаются они объёмами оперативной и встроенной памяти. Бывают исключения, когда разница заключается в процессоре или наборе модулей в камерах. А вот LG решила анонсировать смартфон в трёх конфигурациях, каждая из которых имеет своё название. Новинки получили имена LG W41, LG W41+ и LG W41 Pro.

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Все три модели имеют корпус из пластика со стеклом спереди. Габариты не уточняются, но указано, что максимальная толщина составляет 9,3 мм. Масса новинок – 201 грамм. В смартфонах установлена панель IPS LCD формата HD+ с диагональю 6,55 дюйма, вырезом слева вверху под селфи-камеру и относительно тонкими экранными рамками.

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Аппаратным базисом LG W41, LG W41+ и LG W41 Pro выступает 12-нанометровая однокристальная система Helio G35 от MediaTek. Мобильный процессор имеет восемь ядер с частотой 1,8-2,3 ГГц и графический ускоритель PowerVR GE8320. Об объёмах памяти поговорим чуть позже, а сейчас отметим, что все смартфоны получили накопитель eMMC 5.1 с поддержкой расширения картой microSD. Слот – независимый.

Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Несмотря на то, что новинки оснащены симметричным разъёмом USB-C. похвастаться быстрой зарядкой они не могут. Также отметим, что компания решила оставить модели нового поколения без ИК-порта и поддержки технологии Near Field Communication.

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На тыльной панели LG W41, LG W41+ и LG W41 Pro установлена основная камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп с фазовой автофокусировкой и поддержкой FHD@30FPS. Ни о каких 4K речи не идёт. Сканер отпечатков пальцев тоже расположен на задней стороне смартфонов. Разрешение камеры для селфи составило 8 Мп.

Все три новинки получили операционную систему Android 10. Зная, как южнокорейская компания LG обновляет программное обеспечение, на Android 11 в этом году можно не надеяться. Из прочего отметим выход для подключения проводных наушников, однополосный адаптер беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц) и контроллер Bluetooth 5.0.

Все три новинки поступят в продажу в расцветках Magic Blue и Lase Blue. LG W41 предлагается в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ по цене 185 долларов. Стоимость LG W41+ с хранилищем на 128 ГБ в паре с 4 ГБ ОЗУ составила 200 долларов. Наконец, LG W41 Pro компания оценила в 215 долларов. Смартфон предлагает 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.