Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания vivo недавно анонсировала флагманскую модель X60 Pro+. Но в руки специалистов DxOMark только сейчас попал смартфон прошлого поколения vivo X50 Pro+. Его презентация состоялась летом 2020 года. Он получил высокий бал и вошёл в топ-5 лучших камерофонов по версии DxOMark.

реклама

Если быть точнее, vivo X50 Pro+ уже второй раз протестировали. После первого теста ему присудили 127 баллов. Новый результат составил 131 балл. Смартфон лишь 1 пункт уступил модели Huawei P40 Pro. Флагман Xiaomi Mi 10 Ultra занял третье место со 133 пунктами. На второй строчке обосновался Huawei Mate 40 Pro, а лидером является Huawei Mate 40 Pro+. Им присудили 136 баллов и 139 баллов соответственно.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Герой заметки оказался выше, чем iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. За фотосъёмку он получил 137 пунктов, а за запись видеоматериалов – 108 баллов. Телеобъектив оценили в 122 пункта, а ультраширокоугольную камеру – в 38 пунктов. Что любопытно, после первого теста за фотосъёмку смартфон получил на 2 очка больше.

реклама

Напомним, что у vivo X50 Pro+ установлена Quad-камера с двумя 13-мегапиксельными модулями. Один имеет перископную конструкцию, 5-кратный зум без потери качества и оптическую стабилизацию изображения, а второй – ультраширокоугольную оптику с углом захвата 120 градусов.

Разрешение основного модуля составило 50 Мп. Он тоже получит оптическую стабилизацию, а в основе лежит сенсор типа 1/3,1 дюйма. Второй телеобъектив обеспечивает 2-кратное оптическое приближение. Камера vivo X50 Pro+ может записывать видео в формате 4K UHD при 60 к/сек, а также в 8K UHD с частотой кадров 30 к/сек. Напомним, смартфон поступил в продажу в июле прошлого года по цене 700-840 долларов в зависимости от модификации памяти.