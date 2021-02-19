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Китайская компания Huawei продолжает экспериментировать со своей новой операционной системой Harmony OS. Версия v2.0 была анонсирована в прошлом году. Когда состоится релиз финальной версии, пока что неизвестно, но в Поднебесной тестирование идёт полным ходом. Вместо того, чтобы выпустить ОС Android 11 на свои смартфоны, Huawei обновила до Harmony OS 2.0 сразу десять телефонов и четыре планшетных компьютера.

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Часть моделей впервые получили бета-версию операционной системы ещё в конце прошлого года. Относительно недавно список немного расширился. Сейчас компания Huawei выпустила новую бета-версию программного обеспечения. Пока она доступна только для флагманских смартфонов и планшетов 2020 и 2019 годов выпуска.

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При этом пользователи, которые принимают участие в программе бета-тестирования операционной системы, могут самостоятельно вернуться на прошивку EMUI 11 с Android 10 без потери данных. Также отмечается, что Harmony OS 2.0 совместима с приложениями для Android и пакетом Huawei Mobile Services, который был представлен во втором полугодии 2019 в качестве альтернативы сервисам Google.

Новая версия операционной системы вышла на флагманские модели Huawei P30 и P30 Pro 2019 года выпуска. Оба смартфона оборудованы мобильным 7-нанометровым процессором Kirin 980. В связи с этим можно предположить, что в будущем Harmony OS 2.0 станет доступна для моделей семейства Huawei Mate 20. Четыре из пяти флагманов появились в 2018 году. Все тоже оборудованы чипсетом Kirin 980.

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Флагманские смартфоны с 7-нанометровыми однокристальными системами Kirin 990 и Kirin 990 5G также получили доступ к операционной системе Harmony OS 2.0. Речь идёт о моделях 2019 года Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G и Mate 30 RS Porsche Design, а также о телефонах 2020 года Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. В ассортименте китайской компании есть ещё несколько решений на Kirin 990 и Kirin 990 5G, но они пока что остаются без обновления, как и новое поколение на 5-нанометровых платформах Kirin 9000/9000E.

И в завершение добавим, что Harmony OS 2.0 могут установить владельцы планшетных компьютеров флагманского сегмента Huawei MatePad, MatePad 5G, MatePad Pro и MatePad Pro 5G. Модели с поддержкой сотовых сетей пятого поколения оборудованы процессором Kirin 990 5G, а в 4G-версиях установлена однокристальная система Kirin 990.