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23 смартфона Samsung получили стабильную прошивку One UI 3.1 на Android 11

21 из 23 моделей продаётся в России официально.
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Южнокорейская технологическая компания Samsung начала переводить смартфоны на операционную систему Android 11 вместе с проприетарным программным обеспечением One UI 3.1. Ранее прошивка с последней ревизией ОС была доступна только для топовых решений семейства Galaxy S21 и планшетных компьютеров Galaxy Tab последнего поколения. Сегодня южнокорейский производитель сообщил о выходе стабильной версии One UI 3.1 с Android 11 для 17 флагманов разных лет и для 6 середняков.

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Samsung начала рассылку One UI 3.1 для всего семейства Galaxy S20. Оно состоит из четырёх моделей на процессорах Snapdragon 865 и Exynos 990. В начале зимы прошлого года южнокорейская компания представила стандартное издание, компанию которому составили версии Ultra и Plus. Уже осенью семейство было расширено моделью Galaxy S20 Fan Edition.

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Также в прошлом году производитель из Сувона выпустил флагманские решения Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra с теми же однокристальными системами под капотом. Возможно, это последние представители серии Galaxy Note, отличительной чертой которой была поддержка стилуса S Pen.

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Флагманы позапрошлого поколения тоже перешли на Android 11 с фирменной программной оболочкой One UI 3.1. Надстройка стала доступна для Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+ и Galaxy S10 Lite. Последняя модель появилась в начале 2020 года и получила процессор Snapdragon 855. Все остальные смартфоны были представлены в начале 2019 года и работают на чипах Snapdragon 855 или Exynos 9820.

Ситуация с семейством Galaxy Note10 похожая. One UI 3.1 уже доступна для всех трёх устройств. В августе 2019 года компания выпустила стандартное издание и версию Plus. Они эксклюзивно получили однокристальную систему Exynos 9825, но и от Snapdragon 855 производитель решил не отказываться. В начале 2020 года семейство пополнилось Samsung Galaxy Note10 Lite на старом мобильном процессоре Exynos 9810.

Сгибаемые смартфоны компании тоже не остались без апдейта. One UI 3.1 с операционной системой Android 11 уже можно установить на Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip с поддержкой мобильных сетей пятого и четвёртого поколений. Заметим, что Galaxy Z Flip 5G – первый в мире девайс на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 865+.

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И в завершение назовём смартфоны среднего класса, которые обновились до One UI 3.1 и Android 11. Апдейт стал доступен для Galaxy A50, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A51 и Galaxy A71. Все шесть девайсов были анонсированы в 2019 году. Заметим, что Galaxy A90 работает на процессоре флагманского уровня Snapdragon 855, а Galaxy A80 отличается необычной камерой.

Из 23 смартфонов, о которых мы рассказали, в России официально не продаются только две модели. Это Samsung Galaxy A90 и сгибаемый флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G. Все остальные устройства можно приобрести в официальной рознице.

Сгибаемые смартфоны компании тоже не остались без апдейта. One UI 3.1 с Android 11 уже можно установить на Samsung Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip с поддержкой мобильных сетей пятого и четвёртого поколений. Заметим, что Galaxy Z Flip 5G – первый в мире девайс на базе 7-нанометровой платформой Qualcomm SD865+.
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