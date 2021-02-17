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Опубликованы качественные изображения Samsung Galaxy A52 и Galaxy A52 5G

Цена в Европе стартует с 349 евро.
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Компания Samsung в ближайшее время представит два новых смартфона на замену Galaxy A51. В новом поколении мы увидим версии с поддержкой мобильных сетей четвёртого и пятого поколений. На просторах всемирной паутины были опубликованы качественные изображения Samsung Galaxy A52 и Galaxy A52 5G.

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Обе модели уже прошли тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 5. В базе данных бенчмарка указано, что версия с поддержкой 4G получит чипсет Snapdragon 720G, а в 5G-вариант будет установлен более мощный процессор Snapdragon 750G. Обе однокристальные системы выполняются по нормам 8-нанометровой технологии и были представлены в прошлом году.

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В смартфонах будет установлен Super AMOLED дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев диагональю 6,5 дюйма с небольшим круглым отверстием под селфи-камеру. При этом частота обновления составит 90 Гц и 120 Гц у 4G- и 5G-версий соответственно. Основные камеры в предстоящих новинках будут идентичные – 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K UHD при 30 к/сек и без телеобъектива.

Samsung Galaxy A52 и Galaxy A52 5G станут первыми смартфонами среднего уровня южнокорейской компании с 2018 года, которые получат защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Из общего также отметим 32-мегапиксельную фронтальную камеру, Bluetooth 5, выход под наушники и поддержку Near Field Communication, а программной платформой выступит операционная система Android 11 с прошивкой One UI 3.1.

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В завершение отметим дизайн основной камеры в стиле флагманов Samsung Galaxy S21. Только площадка полностью уместилась на тыльной панели, не переходя в боковой и верхний торцы. Смартфоны поступят в продажу в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Samsung Galaxy A52 будет стоить от 349 евро, а за версию с поддержкой сотовой связи 5G нужно будет отдать минимум 429 евро. Покупатели будут выбирать между чёрной, белой, фиолетовой и голубой расцветками корпуса.

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