Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G получил модификацию с 256 ГБ памяти по цене 300 долларов
Компания Xiaomi имеет в своём ассортименте самые дешёвый смартфон в мире со 108-мегапиксельной основной камерой. Он называется Redmi Note 9 Pro 5G. Модель анонсировали в ноябре прошлого года. Цена модификаций с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти составила 245 долларов и 275 долларов соответственно. В обоих случаях установлен накопитель на 256 ГБ. Спустя почти три месяца после анонса производитель запускает в продажу вариант с 256 ГБ постоянной памяти.
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Модель оборудована 6,67-дюймовой панелью IPS с частотой обновления 120 Гц, которая соответствует стандарту HDR10. Разрешение составляет 1080 x 2400 пикселей. В небольшом отверстии по центру вверху расположена селфи-камера, представленная 16-мегапиксельным датчиком. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Такая же панель прикрывает внутренности смартфона сзади.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G может похвастаться защитой от воды по стандарту IP53. Под капотом установлен аккумулятор ёмкостью 4820 мА*ч с 33-ваттной подзарядкой. За производительность отвечает 8-нанометровый процессор Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц и ускорителем Adreno 619.
В основной камере смартфона помимо сенсора на 108 Мп установлены два 2-мегапиксельных модуля и 8-мегапиксельный блок со сверхширокоугольной оптикой. Угол захвата составляет 118 градусов. Снимать видео можно в 4K при 30 к/сек и в FHD при 60 к/сек. Также отметим стереодинамики, операционную систему Android 10 с прошивкой MIUI 12, инфракрасный излучатель, NFC, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц и Bluetooth 5.
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Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G в топовой модификации вместе с накопителем вместимостью 256 ГБ получил 8 ГБ оперативной памяти. Новую версию компания выпустила специально к Китайскому Новому году. Рекомендованная цена на рынке Поднебесной составила примерно 300 долларов.
Заметим, что в Европе тоже продаётся похожая модель. Она называется Xiaomi Mi 10T Lite. Правда, смартфон не может похвастаться 256 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ ОЗУ и 108-мегапиксельной камерой. Он получил 64-Мп сенсор, 6 ГБ ОЗУ и хранилище вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от комплектации. Цена на старте продаж составила 279 евро или 329 евро соответственно.
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