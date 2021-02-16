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Компания Samsung присутствует на рынке защищённых смартфонов, но ассортимент не очень широкий. Если Blackview и Ulefone чуть ли не каждый месяц выпускают новые модели, то южнокорейский гигант ограничивается лишь парой новинок в год в лучшем случае. Раньше Samsung радовала поклонников защищёнными флагманами Galaxy S, но из-за ограниченного спроса пришлось отказаться от них и сконцентрироваться на более доступных решениях. Одно из таких будет представлено в ближайшее время. Имя ему Samsung Galaxy XCover 5.

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Впервые о смартфоне заговорили ещё в середине четвёртого квартала прошлого года. На днях инсайдер Роланд Квандт приоткрыл завесу тайны и опубликовал подробный список технических характеристик предстоящей новинки. Точная дата презентации защищённого устройства пока что не афишируется нигде.

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Samsung Galaxy XCover 5 блистать параметрами не будет, но и не производительности ради пользователи будут покупать данный аппарат. Модель получит HD+ дисплей на базе панели TFT диагональю 5,3 дюйма. О компактных размерах говорить не приходится. Габариты корпуса не уточняются, но смартфон сохранит дизайн предшественника, размеры которого составляют 146,2 x 73,3 x 9,7 мм при массе 172 грамма. Будущая новинка окажется ещё немного больше, учитывая то, что диагональ увеличится на треть дюйма.

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Смартфон пятого поколения сохранит защиту от воды и пыли по стандарту IP68 наряду с защитой MIL-STD-810G. Не планирует южнокорейская компания отказываться и от механических клавиш для навигации, которые в массовых телефонах отсутствуют уже не первый год. Сначала вместо аппаратных кнопок появились сенсорные, после чего их сменили виртуальными клавишами. Да и программные кнопки многие разработчики усердно пытаются заметить жестами.

Samsung Galaxy XCovery 5 будет оборудован фирменной однокристальной системой Exynos 850 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Такой же мобильный процессор используется в бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M12. Также отметим накопитель вместимостью 64 ГБ, аккумуляторную батарею ёмкостью 3000 мА*ч с 15-ваттной быстрой зарядкой и адаптер питания идентичной мощности в комплекте.

Смартфон сохранит пару одинарных камер. Спереди будет установлен модуль на 5 Мп. Разрешение основной камеры составит 16 Мп. Светосила – f/2,2 и f/1,8 соответственно. Из остального отметим фирменную прошивку One UI 3.1 с операционной системой Android 11, слот для карт памяти, разъём для наушников, порт USB-C, контроллеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5 и поддержку Near Field Communication.

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Презентация смартфона ожидается в марте текущего года. Стоимость Samsung Galaxy XCovery 5 составит примерно 300 евро. Первыми после старта продаж купить модель смогут только корпоративные клиенты южнокорейской компании.