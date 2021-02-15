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Китайская компания Media Lei Technology решила провести эксперимент над смартфоном Xiaomi Mi 10 для повышения его производительности. Флагман прошлого поколения дважды протестировали в бенчмарках – до и после разгона мобильного процессора.

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Xiaomi Mi 10 был анонсирован в феврале минувшего года. Его цена по текущему курсу в Китае составила 610-720 долларов. В Европе модель оценили в 799-899 евро в зависимости от модификации памяти. Флагман оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с частотой 1,88-2,84 ГГц.

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Энтузиасты из Media Lei Technology смогли разогнать графический ускоритель Adreno 650 с помощью программного обеспечения KonaBess. При этом они отметили, что использование этой программы может стать причиной перегрева и выхода смартфона из строя.

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После разгона GPU результат Xiaomi Mi 10 в AnTuTu вырос с 560 000 до 620 000 «попугаев». Показатель графической подсистемы при этом увеличился с 219 252 до 273 252 пунктов. Напомним, у Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 видеоускоритель Adreno 660 выдаёт в бенчмарке в среднем порядка 300 000 баллов, а всего программное обеспечение новинке присуждает порядка 700 000 очков.

Также разогнанный вариант флагмана прошлого поколения протестировали в Geekbench. Результат в тесте OpenGL вырос более чем на треть – с 3034 до 4282 пунктов. В то же время в Vulkan смартфон смог набрать 3929 баллов вместо 2952 баллов. Результат в 3DMark вырос несущественно – с 3761 до 39219 баллов.

Xiaomi Mi 10 тестировали в играх Glory of Kings и Original Go. В течение 15 минут устройство работало без подтормаживаний и перегрева. При этом специалисты отметили более высокий уровень быстродействия по сравнению с не разогнанной версией смартфона.

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Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащается основной камерой с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 90-герцевым дисплеем на органических светодиодах. Снимать ролики можно в 8K ULTRA HD с частотой 30 к/сек и в 4K ULTRA HD со скоростью до 60 к/сек. В экран OLED интегрирован сканер отпечатков пальцев. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп.

Во флагмане 2020 года установлен аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч, который поддерживает как проводную, так и беспроводную подзарядку. Мощность в обоих случаях составляет по 30 Вт. Также в арсенале смартфона есть операционная система Android 11, прошивка MIUI 12, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth и модуль NFC.