Производительность Xiaomi Mi 10 удалось повысить за счёт разгона процессора Snapdragon 865
Китайская компания Media Lei Technology решила провести эксперимент над смартфоном Xiaomi Mi 10 для повышения его производительности. Флагман прошлого поколения дважды протестировали в бенчмарках – до и после разгона мобильного процессора.
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Xiaomi Mi 10 был анонсирован в феврале минувшего года. Его цена по текущему курсу в Китае составила 610-720 долларов. В Европе модель оценили в 799-899 евро в зависимости от модификации памяти. Флагман оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с частотой 1,88-2,84 ГГц.
Энтузиасты из Media Lei Technology смогли разогнать графический ускоритель Adreno 650 с помощью программного обеспечения KonaBess. При этом они отметили, что использование этой программы может стать причиной перегрева и выхода смартфона из строя.
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После разгона GPU результат Xiaomi Mi 10 в AnTuTu вырос с 560 000 до 620 000 «попугаев». Показатель графической подсистемы при этом увеличился с 219 252 до 273 252 пунктов. Напомним, у Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 видеоускоритель Adreno 660 выдаёт в бенчмарке в среднем порядка 300 000 баллов, а всего программное обеспечение новинке присуждает порядка 700 000 очков.
Также разогнанный вариант флагмана прошлого поколения протестировали в Geekbench. Результат в тесте OpenGL вырос более чем на треть – с 3034 до 4282 пунктов. В то же время в Vulkan смартфон смог набрать 3929 баллов вместо 2952 баллов. Результат в 3DMark вырос несущественно – с 3761 до 39219 баллов.
Xiaomi Mi 10 тестировали в играх Glory of Kings и Original Go. В течение 15 минут устройство работало без подтормаживаний и перегрева. При этом специалисты отметили более высокий уровень быстродействия по сравнению с не разогнанной версией смартфона.
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Напомним, что Xiaomi Mi 10 оснащается основной камерой с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 90-герцевым дисплеем на органических светодиодах. Снимать ролики можно в 8K ULTRA HD с частотой 30 к/сек и в 4K ULTRA HD со скоростью до 60 к/сек. В экран OLED интегрирован сканер отпечатков пальцев. Разрешение камеры для селфи составляет 20 Мп.
Во флагмане 2020 года установлен аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч, который поддерживает как проводную, так и беспроводную подзарядку. Мощность в обоих случаях составляет по 30 Вт. Также в арсенале смартфона есть операционная система Android 11, прошивка MIUI 12, Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц, Bluetooth и модуль NFC.
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