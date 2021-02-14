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Китайская компания Xiaomi анонсировала оболочку MIUI 12.5 на международном рынке, но распространять новую версию программного обеспечения не спешит. В Европе рассылать прошивку начнут лишь со второго квартала, и то на первом этапе обновление выйдет лишь на пять флагманских смартфонов. А вот рассылка MIUI 12 идёт полным ходом.

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5 моделей получили российскую версию программного обеспечения, 4 устройства обновились в Индии, в Китае апдейт «прилетел» на 7 девайсов, а по 14 смартфонов обзавелись европейской и глобальной версиями MIUI 12. Поскольку телефоны пересекаются, то всего обновлено не 44, а 35 моделей.

Сразу начнём с России. Локальная версия оболочки стала доступна для популярных моделей Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, POCO F2 Pro, POCO M3, Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro, которые были анонсированы в 2019 и 2020 годах. Также апдейт вышел для Redmi 7, одного из самых доступных смартфонов китайской компании на российском рынке.

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Европейская MIUI 12 доступна для флагманов прошлого года Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T Pro, Mi 10T. К слову, последним двум обновление принесло операционную систему Android 11. Топовые модели 2019 года Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro тоже получили обновление в Европе. Актуальная версия прошивки MIUI 12 стала доступна для дешёвых Redmi Note 9S, Redmi 9C, Redmi 9, Redmi 7, Redmi Note 9T, Redmi 9T NFC, Redmi 9T и POCO M3.

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Перечень смартфонов, получивших глобальную версию MIUI 12 почти такой же, но всё же немного отличается. Без глобальной прошивки остались Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 9T Pro, Mi 9 и POCO M3. Вместо них в список попали Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 9C NFC, Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Заметим, что Redmi Note 8 Pro представили в 2019 году, а все остальные модели вышли в прошлом году.

И теперь немного уделим внимание смартфонам, которые получили актуальную версию программного обеспечения MIUI 12 в Азии. Так, в Индии прошивка вышла на Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K20 и Redmi Note 8, а в Китае апдейт «прилетел» на Xiaomi Mi 11, Redmi K30 5G, K30 Ultra, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition, Redmi 7 и Xiaomi Mi 10 Ultra.

Напомним, Xiaomi планирует заблокировать установку программного обеспечения Google в смартфонах, которые продаются на рынке Китая. В MIUI 12 пока что никаких ограничений нет. Пока что блокировка возможности ставить Google Mobile Services добавляется с прошивкой MIUI 12.5. Но для международных версией смартфонов никаких ограничений не предвидится.