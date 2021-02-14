35 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi анонсировала оболочку MIUI 12.5 на международном рынке, но распространять новую версию программного обеспечения не спешит. В Европе рассылать прошивку начнут лишь со второго квартала, и то на первом этапе обновление выйдет лишь на пять флагманских смартфонов. А вот рассылка MIUI 12 идёт полным ходом.
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5 моделей получили российскую версию программного обеспечения, 4 устройства обновились в Индии, в Китае апдейт «прилетел» на 7 девайсов, а по 14 смартфонов обзавелись европейской и глобальной версиями MIUI 12. Поскольку телефоны пересекаются, то всего обновлено не 44, а 35 моделей.
Сразу начнём с России. Локальная версия оболочки стала доступна для популярных моделей Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T, POCO F2 Pro, POCO M3, Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9T Pro, которые были анонсированы в 2019 и 2020 годах. Также апдейт вышел для Redmi 7, одного из самых доступных смартфонов китайской компании на российском рынке.
Европейская MIUI 12 доступна для флагманов прошлого года Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T Pro, Mi 10T. К слову, последним двум обновление принесло операционную систему Android 11. Топовые модели 2019 года Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro тоже получили обновление в Европе. Актуальная версия прошивки MIUI 12 стала доступна для дешёвых Redmi Note 9S, Redmi 9C, Redmi 9, Redmi 7, Redmi Note 9T, Redmi 9T NFC, Redmi 9T и POCO M3.
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Перечень смартфонов, получивших глобальную версию MIUI 12 почти такой же, но всё же немного отличается. Без глобальной прошивки остались Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 9T Pro, Mi 9 и POCO M3. Вместо них в список попали Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi 9C NFC, Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Заметим, что Redmi Note 8 Pro представили в 2019 году, а все остальные модели вышли в прошлом году.
И теперь немного уделим внимание смартфонам, которые получили актуальную версию программного обеспечения MIUI 12 в Азии. Так, в Индии прошивка вышла на Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K20 и Redmi Note 8, а в Китае апдейт «прилетел» на Xiaomi Mi 11, Redmi K30 5G, K30 Ultra, K30 Pro, K30 Pro Zoom Edition, Redmi 7 и Xiaomi Mi 10 Ultra.
Напомним, Xiaomi планирует заблокировать установку программного обеспечения Google в смартфонах, которые продаются на рынке Китая. В MIUI 12 пока что никаких ограничений нет. Пока что блокировка возможности ставить Google Mobile Services добавляется с прошивкой MIUI 12.5. Но для международных версией смартфонов никаких ограничений не предвидится.
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