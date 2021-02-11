150 000 смартфонов Xiaomi POCO M3 раскупили за день
Компания Xiaomi в конце осени прошлого года представила бюджетный смартфон POCO M3. На днях ноябрьская новинка появилась в двух модификациях с увеличенным объёмом оперативной памяти, а вчера, 10 февраля, производитель сообщил, что первая партия разошлась тиражом 150 000 штук. Все смартфоны были раскуплены за день.
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Вне зависимости от модификации новая версия POCO M3 несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти. Цена смартфона с накопителем вместимостью 64 ГБ составила примерно 150 долларов. Все, кому этого мало, могут доплатить ещё 15 долларов за хранилище объёмом 128 ГБ. Очень просто можно подсчитать, что за первую распродажу Xiaomi смогла заработать от 22,5 млн долларов до 24,75 млн долларов. Новая партия поступит в продажу 16 февраля текущего года.
Напомним, в России Xiaomi POCO M3 тоже продаётся официально, но имеет на 2 ГБ оперативной памяти меньше. В магазине «Ситилинк» цена базовой конфигурации составляет 13 490 рублей (185 долларов). Версия с накопителем на 128 ГБ стоит 14 490 рублей (195 долларов).
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Смартфон представляет среднебюджетный ценовой сегмент и имеет соответствующее аппаратное обеспечение. Сердцем модели выступает однокристальная система Snapdragon 662 с графикой Adreno 610. Чип выполнен по 11-нанометровому технологическому процессу. В AnTuTu устройство набирает в среднем около 180 000 баллов.
Камеры POCO M3 очень скромные. Разрешение основной составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а спереди установлен 8-мегапиксельный фронтальный селфи-модуль. Одной из основных особенностей смартфона является дизайн тыльной стороны в стиле OnePlus 8T CyberPunk 2077. Дактилоскопический сенсор для распознавания отпечатка пальца расположен на правом торце. К слову, и рамка, и задник изготовлены из пластика, а спереди расположено стекло Gorilla Glass третьего поколения.
В Xiaomi POCO M3 установлен дисплей формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,53 дюйма. Повышенная частота обновления отсутствует. За автономность отвечает аккумулятор зарядной ёмкостью 6000 мА*ч. Также отметим стереодинамики, прошивку MIUI 12 и операционную систему Android 10 сразу из коробки. Поддержка Near Field Communication отсутствует.
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