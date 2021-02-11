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Администрация Дональда Трампа уже не у власти, в связи с чем многие китайские компании надеялись на улучшение взаимоотношений между США и Поднебесной. Сюда входят SMIC, DJI, Huawei, ZTE Corp и Xiaomi, которую в чёрный список внесли за несколько день до инаугурации Джо Байдена.

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Как оказалось, с приходом нового президента в отношениях между двумя странами не наступила даже оттепель, не говоря уже о весне. Представитель администрации нового главы Белого дома заявил, что критика в отношении Дональда Трампа со стороны Джо Байдена заключалась не в том, что бывший президент США боролся с Китаем. Главной её причиной было то, что Трамп вводил санкции против китайских компаний направо и налево, не советуясь при этом с союзниками.

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Администрация Джо Байдена планирует ввести новые адресные санкции в отношении экспорта ключевых технологий в Поднебесную. О снятии санкций с китайских компания пока что речь не идёт. Но власти не исключает возможность и такого исхода событий, но только после обсуждения этого вопроса с союзными государствами.

Также Байден выразил намерение сотрудничать с республиканцами с целью привлечения государственных инвестиций в технологический сектор. Речь идёт о сферах, которые обеспечивают Соединённым Штатам ключевой экономическое преимущество. Сюда входят полупроводники, искусственный интеллект и биотехнологии.