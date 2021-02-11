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Несмотря на то, что рынок игровых приставок между собой разделили две компании, баланс сил может измениться. К Sony, Microsoft в борьбе за кошельки геймеров готовится присоединиться китайский технологический гигант Huawei.

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Консоль производителя из Шэньчжэня будет называться MateStation. К её разработке китайская компания приступит после релиза серии премиальных мобильных компьютеров. Сетевые информаторы пока что не уточняют, когда приставка будет выпущена, но её формальный анонс может состояться до конца нынешнего года.

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Заметим, что линейка MateStation уже существует. В конце осени прошлого года Huawei анонсировала настольный персональный компьютер MateStation B515 на собственном процессоре Kunpeng 920 с частотой до 2,6 ГГц. Система включает 23,8-дюймовый монитор формата Full HD.

Рынок игровых консолей разделён между двумя производителями. По состоянию на январь 2021 года доля приставок Sony PlayStation разных поколений составляет 63,02%, а все решения Microsoft занимают относительно скромные 36,96%. Что касается консолей компании Nintendo, они заняли лишь 0,02% рынка.

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Напомним, в прошлом году Huawei вышла на рынок геймерских решений с игровым ноутбуком Honor Hunter. В России сейчас официально продаётся модель Hunter V700 на базе процессоров Intel Core десятого поколения с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2060 и 144-герцевым дисплеем диагональю 16,1 дюйма.

Лэптоп оснащён 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем вместимостью 512 ГБ, а работает он на базе операционной системы Windows 10. Версия на процессоре Intel Core i5-10300H стоит 139 990 рублей. Цена модификации Intel Core i7-10750H составляет 159 990 рублей.

В 2020 году компания Huawei планировала анонсировать похожий игровой ноутбук, но уже под собственным брендом. Однако, что-то пошло не так, и релиз геймерского мобильного ПК перенесли на 2021 год. Но точных сроков анонса пока нет.