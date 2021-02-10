Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Mobile Inform Group анонсировала защищённый смартфон на базе операционной системы Android 9.0 Pie, который оказался дороже, чем iPhone 12, Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy S21+. Новинка российской компании называется MIG S6. Она позиционируется как промышленный смартфон для использования в суровых условиях.

реклама

На официальном сайте указано, что MIG S6 оснащён современными процессорами Snapdragon 632 и Snapdragon 450 в зависимости от модификации. Напомним, первый чип был анонсирован в июне 2017 года, а второй появился ровно год спустя. Обе однокристальные системы имеют восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, ускоритель серии Adreno 500 и выполняются по нормам 14-нанометровой технологии.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Версия на Snapdragon 450 оснащена 3 ГБ оперативной и накопителем на 32 ГБ. Вариант на Snapdragon 632 получил на 1 ГБ ОЗУ больше и хранилище вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ. Объёмы памяти и модель мобильного процессора – единственное, чем в техническом плане отличаются между собой модификации смартфона.

MIG S6 получил корпус с защитой от воды и были по стандарту IP68, что гарантирует работоспособность новинки в жёстких условиях. Также доступна конфигурация, получившая сертификат для работы во взрывоопасной среде. По словам компании, смартфон может работать в потенциально взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB, IIC температурного класса T4.

реклама

Устройство оборудовано 6-дюймовым дисплеем формата HD+ с повышенной читаемостью на солнце. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп. Смартфон имеет габаритные размеры 162 x 82 x 14 мм и весит 270 граммов.

За автономность MIG S6 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 19,25 Вт*ч с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Также заявлена быстрая зарядка по проводу по технологии Quick Charge 3.0. Восполнить заряд АКБ полностью можно за два часа.

Модель поддерживает Near Field Communication, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5. Время автономной работы составляет 10-часов при температуре от -20 градусов до 60 градусов и около 5 часов при температуре -30 градусов. Из остального отметим GPS, USB Type-C, слот для microSD и поддержку режима дифференциальной коррекции и RTK с точностью до 25 мм. Операционная система до версии Android 10 будет обновлена во втором квартале этого года.

реклама

Рекомендованная розничная цена MIG S6 стартует с отметки 83 755 рублей. Модель прошлого года была оценена примерно в 70 000 рублей в начальной конфигурации. Для сравнения, Samsung Galaxy S21+ стоит 82 990 рублей, за iPhone 12 нужно заплатить столько же, а Huawei P40 Pro и вовсе обойдётся менее чем в 65 000 рублей.