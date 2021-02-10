Российская компания Mobile Inform Group представила защищённый смартфон стоимостью от 83 755 рублей
Mobile Inform Group анонсировала защищённый смартфон на базе операционной системы Android 9.0 Pie, который оказался дороже, чем iPhone 12, Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy S21+. Новинка российской компании называется MIG S6. Она позиционируется как промышленный смартфон для использования в суровых условиях.
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На официальном сайте указано, что MIG S6 оснащён современными процессорами Snapdragon 632 и Snapdragon 450 в зависимости от модификации. Напомним, первый чип был анонсирован в июне 2017 года, а второй появился ровно год спустя. Обе однокристальные системы имеют восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, ускоритель серии Adreno 500 и выполняются по нормам 14-нанометровой технологии.
Версия на Snapdragon 450 оснащена 3 ГБ оперативной и накопителем на 32 ГБ. Вариант на Snapdragon 632 получил на 1 ГБ ОЗУ больше и хранилище вместимостью 64 ГБ или 128 ГБ. Объёмы памяти и модель мобильного процессора – единственное, чем в техническом плане отличаются между собой модификации смартфона.
MIG S6 получил корпус с защитой от воды и были по стандарту IP68, что гарантирует работоспособность новинки в жёстких условиях. Также доступна конфигурация, получившая сертификат для работы во взрывоопасной среде. По словам компании, смартфон может работать в потенциально взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB, IIC температурного класса T4.
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Устройство оборудовано 6-дюймовым дисплеем формата HD+ с повышенной читаемостью на солнце. Разрешение основной камеры составляет 13 Мп, а фронтальной – 5 Мп. Смартфон имеет габаритные размеры 162 x 82 x 14 мм и весит 270 граммов.
За автономность MIG S6 отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 19,25 Вт*ч с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Также заявлена быстрая зарядка по проводу по технологии Quick Charge 3.0. Восполнить заряд АКБ полностью можно за два часа.
Модель поддерживает Near Field Communication, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5. Время автономной работы составляет 10-часов при температуре от -20 градусов до 60 градусов и около 5 часов при температуре -30 градусов. Из остального отметим GPS, USB Type-C, слот для microSD и поддержку режима дифференциальной коррекции и RTK с точностью до 25 мм. Операционная система до версии Android 10 будет обновлена во втором квартале этого года.
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Рекомендованная розничная цена MIG S6 стартует с отметки 83 755 рублей. Модель прошлого года была оценена примерно в 70 000 рублей в начальной конфигурации. Для сравнения, Samsung Galaxy S21+ стоит 82 990 рублей, за iPhone 12 нужно заплатить столько же, а Huawei P40 Pro и вовсе обойдётся менее чем в 65 000 рублей.
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