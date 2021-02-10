Xiaomi Redmi K40 получит Snapdragon 870, 108-Мп камеру, дисплей WQHD+ и будет стоить от 400 долларов
Компания Xiaomi в первом квартале не спешит анонсировать абсолютно новые смартфоны. За полтора месяца она представила несколько моделей в Европе, включая Mi 11, которые в 2020 году были выпущены в Китае. Но уже после китайских праздников производитель презентует сразу две новинки. Одной из них станет флагман Xiaomi Redmi K40.
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На просторах всемирной паутины были опубликован скриншот, который раскрыл все основные технические характеристики предстоящей новинки. Дизайн смартфона долго не раскрывали. Ещё в январе представитель компании заявил, что во флагмане будет использоваться дисплей без изогнутых граней по бокам. Теперь же реальные фотографии были опубликованы китайским регулятором TENAA. Их можно посмотреть выше.
В Redmi K40 будет установлена панель на органических светодиодах формата WQHD+ с разрешением 3200 x 1440 точек. Пока Samsung отказывается в 1440p дисплеев во флагманах, Xiaomi начинает использовать такие экраны даже в относительно доступных смартфонах. Диагональ составит 6,81 дюйма, а частота обновления – 30-120 Гц.
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Сердцем будущей новинки станет однокристальная система Snapdragon 870. Чипсет выполняется по нормам 7-нанометровой технологии и является единственной в мире мобильной платформой с пиковой частотой 3,2 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 660. Напомним, в Redmi K20 используется Snapdragon 720, а в Redmi K30 4G/5G – Snapdragon 720G/765G соответственно.
Xiaomi Redmi K40 получит новую фронтальную камеру. Её разрешение составит 30 Мп. Основная камера будет скромной. В её состав войдут главный и ультраширокоугольный модули разрешением 108 Мп и 8 Мп, а ещё два места займут телемакромодуль на 5 Мп и 2-мегапиксельный сенсор глубины.
За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор на 4500 мА*ч. О возможностях быстрой зарядки пока что информации нет. Из остального отметим операционную систему Android 11 с программным обеспечением MIUI 12 из коробки, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
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В начальной модификации памяти грядущая новинка предложит пользователям 6 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 128 ГБ. Цена составит примерно 400 долларов. Xiaomi Redmi K40 будет анонсирован 25 февраля 2021 года. Напомним, единственным в мире смартфоном на Snapdragon 870 пока что является Motorola Edge S стоимостью 310-435 долларов в зависимости от конфигурации.
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