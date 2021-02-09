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Китайская компания Realme в скором времени будет представлять флагманский смартфон на 5-нанометровым процессором Qualcomm. Модель Realme GT уже получила сертификацию от бюро TENAA и готовится к премьере. Регулятор опубликовал основные технические характеристики устройства, а глава компании заявил, что анонс состоится во второй половине нынешнего года.

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Realme GT предложит ряд интересных решений, которыми не может похвастаться ни один смартфон на рынке. А вот камера грядущей новинке достанется относительно скромная на бумаге. Разрешение составит 64 Мп + 13 Мп + 13 Мп. Особенности телеобъектива не уточняются.

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В смартфоне будет установлен плоский дисплей формата WQHD+ с разрешением 3200 x 1440 точек. Экран на органических светодиодах будет отличаться частотой обновления 160 Гц. Подобных панелей на рынке ещё не было. Хотя в одном из флагманов Sharp установлена 240-герцевая матрица. Дисплей героя заметки будет иметь диагональ 6,8 дюйма и интегрированный биометрический сенсор.

Аппаратная платформа в Realme GR будет строиться вокруг 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888 с графическим ускорителем Adreno 660. В одной из модификаций смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5.

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Ещё одной фишкой предстоящей новинки станет поддержка 125-ваттной быстрой проводной подзарядки. Ёмкость встроенного аккумулятора составит 5000 мА*ч. Из остального отметим операционную систему Android 11 с прошивкой Realme UI 2.0, чип NFC, контроллеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Цена Realme GT пока что не уточняется.