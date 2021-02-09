В Китае раздают 1,55 млн долларов для тестирования новой криптовалюты
Китайские власти не оставляют надежд создать собственную криптовалюту. Она разрабатывается Народным банком Китая и будет контролироваться правительством Поднебесной в отличие от Bitcoin и других популярных цифровых валют.
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Ранее власти Китайской Народной Республики уже проводили эксперименты с новой криптовалютой в городах Сучжоу и Шэньчжэнь. Теперь очередь дошла и до Пекина. Об этом официально заявило правительство китайской столицы в конце минувшей недели. Власти отметили, что выберут 50 000 человек из числа желающих для тестирования цифровой валюты.
К участию в эксперименте допускаются люди с китайским идентификационным номером или видом на жительство. Каждый участник программы тестирования получит 200 юаней или примерно 31 доллар в цифровой валюте. Таким образом, всего пекинские власти выделят 10 млн юаней или 1,55 млн долларов.
Пользователи смогут потратить деньги во время новогодних праздников в период с 10 по 17 февраля текущего года. Использовать криптовалюту можно будет лишь в определённых местах. Весь перечень пока что не опубликован, но точно известно, что китайская торговая площадка JD будет принимать оплату за технику в цифровой валюте. Правда, на 31 долларов много не купишь.
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