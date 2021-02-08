OnePlus 9 Pro на Snapdragon 888 с защитой IP68 и оптикой Hasselblad замечен на реальных фотографиях
Весной 2021 года нас ждёт несколько новых флагманских смартфонов от разных китайских компаний, включая Xiaomi, Meizu, Huawei и OnePlus. Последняя вновь представит две топовые модели. Главным флагманом станет OnePlus 9 Pro. На просторах всемирной паутины были опубликованы настоящие фотографии грядущей новинки.
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Смартфон получил металлический каркас со стеклом на тыльной и фронтальной панелях. Как и OnePlus 8 Pro, грядущая новинка сохранит защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Не планирует китайская компания отказываться и от фирменного переключателя режимов Alert Slider.
Основное внимание в OnePlus 9 Pro приковывает тыльная камера. Грядущая новинка станет одним из немногих смартфонов в мире с оптикой Hasselblad. Ранее шведская компания сотрудничала с Motorola и Vertu. Разрешение датчиков изображения пока что не уточняется, но известно, что один из них будет соединён с ультраширокоугольной оптикой.
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На одной из фотографий запечатлено приложение камеры, в котором показано, что флагман может делать снимки с 3,3-кратным приближением. Является ли оно оптическим, непонятно, но модули в нижней части площадки камеры осень маленькие как для телеобъектива. Но наличие двух бесполезных сенсоров, как это было в OnePlus 8, очень расстроит фанатов бренда, несмотря на то, что компания найдёт аргументы, чтобы оправдать такое решение.
OnePlus 9 Pro будет оборудован Quad HD+ дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В его основу будет положена матрица на органических светодиодах с интегрированным сканером отпечатков пальцев. Сердцем смартфона станет 5-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 888, который будет работать с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 256 ГБ в топовой конфигурации.
Зарядная ёмкость аккумулятора пока что не уточняется, но не стоит надеяться, что она будет превышать 4500 мА*ч. Мощность проводной зарядки составит 65 Вт, а беспроводной – 45 Вт. Также отметим программное обеспечение Oxygen OS 11 на базе операционной системы Android 11, поддержку Near Field Communication и стоимость 900-1000 евро в зависимости от комплектации.
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Вместе с OnePlus 9 Pro китайская компания представит ещё один флагман. Он будет называться OnePlus 9. Модель получит тройную камеру без оптики Hasselblad, Snapdragon 888 и Full HD+ дисплей с частотой обновления. Защиты от воды по стандарту IP68 мы не увидим. Стандартное издание обойдётся в 700-800 евро в зависимости от вместимости накопителя и объёма оперативной памяти. Третьей новинки станет OnePlus 9 Lite. Это будет модель среднего класса, но информации о ней пока что нет.
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