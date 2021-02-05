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Samsung осенью прошлого года представила линейку Galaxy F. В октябре компания анонсировала модель среднебюджетного уровня Galaxy F41 на Exynos 9611 с аккумулятором ёмкостью. До сих пор она остаётся единственной представительнице серии. Следующим смартфоном станет Samsung Galaxy F62.

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Премьера грядущей новинки состоится в середине текущего месяца. Смартфон будет оборудован однокристальной системой Exynos 9825. Это относительно старый 7-нанометровый мобильный процессор. Он был выпущен в середине 2019 года эксклюзивно для флагманов Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Чип имеет 8-ядерный CPU с пиковой частотой 2,73 ГГц и графику Mali-G76 MP12.

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Одной из особенностей Samsung Galaxy F62 станет аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА*ч. АКБ получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт через порт USB Type-C. Программной платформой выступит фирменная прошивка One UI 3.1 на базе операционной системы Android 11.

В смартфоне будет установлен 6,7-дюймовый дисплей формата Full HD+, построенный на матрице Infinity-V. Панель будет выполнена по технологии Super AMOLED. Также известно, что в грядущей новинке мы увидим 32-мегапиксельную фронтальную и 64-мегапиксельную основную камеры.

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Рекомендованная цена Samsung Galaxy F62 в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти составит 340 долларов. Из прочих параметров смартфона отметим адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5, разъём для подключения проводных наушников и поддержку технологии Near Field Communication. Сканер отпечатков пальцев будет установлен на тыльной панели. Поддержкой мобильных сетей пятого поколения предстоящая новинка не обзаведётся.