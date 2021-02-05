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Вкусовые предпочтения покупателей в странах бывшего СССР и на Западе, в частности, в США существенно отличаются. Если у нас смартфоны LG почти не продаются, а продажи моделей Motorola сложно назвать хорошими, то в Соединённых Штатах эти бренды входят в пятёрку по поставкам. Также в странах Восточной Европы не могут высокой популярностью похвастаться устройства OnePlus, тогда как в США лишь эта компания смогла нарастить продажи в 2020 году.

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Аналитическое агентство Counterpoint отмечает, что в течение прошлого года в сравнении с 2019 OnePlus увеличила объём реализации более чем в два с половиной раза – на 163%. Все остальные бренды в отчётном периоде сдали позиции.

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Меньше всего от пандемии COVID-19 пострадали Apple и Samsung. Поставки американской и южнокорейской компаний в сравнении с 2019 годом сократились на 3% и 5% соответственно. LG за 2020 год продала на 19% меньше смартфонов, чем в базисном периоде, а Alcatel – на 25%.

Куда больше пострадали от влияния карантинных ограничений компании Google и Motorola. Продажи первой сократились 66%, а второй – на 57%. Сразу на 80% уменьшился объём реализации у Coolpad. Весь американский рынок смартфонов сократился на 15%.

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Возвращаясь к моделям OnePlus, отметим, что их популярность связывают с невысокой ценой относительно флагманов от A-брендов. Эксперты подчёркивают, что средняя стоимость смартфонов Apple и Samsung заметно выросла в 2020 году, тогда как цена устройств китайской компании осталась примерно на уровне 2019 года.

В прошлом году OnePlus представила непривычно для себя много новинок. В первой половине года она выпустила флагманы OnePlus 8 и 8 Pro. Ещё одним решением на топовом процессоре стал OnePlus 8T. Также компания решила анонсировать три модели среднебюджетного уровня: Nord, N100 и N10.

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В завершение добавим, что на 2021 год производитель из Поднебесной запланирован ещё больше новинок. Уже в этом месяце может появиться OnePlus Nord N1. Весной будут представлены OnePlus 9, 9 Pro и 9 Lite. Во втором полугодии увидим ещё несколько флагманов и парочку смартфонов среднего уровня во главе с OnePlus Nord SE.