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Китайская компания Meizu заявила о выходе на стабильную прибыль в свежем пресс-релизе и рассказала о своих планах на будущее. Для фанатов бренда в России никаких хороших новостей нет. Но они к такому привыкли уже давно.

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Для Meizu последним полноценным периодом на рынке смартфонов стал 2018 год. Тогда она представила семейство Meizu 15 в честь пятнадцатилетия, флагманские модели Meizu 16th и несколько интересных середняков вроде Meizu 16. Примечательно, что все они вышли на международном рынке и были доступны в том числе в России.

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2019 год тоже подарил нам несколько интересных решений. Например, флагманов Meizu 16s Pro и Meizu 16s на Snapdragon 855+ и Snapdragon 855 соответственно. Однако, из-за массы проблем компания перестала продавать смартфоны за пределами Китая и даже свернула разработку глобальной версии программного обеспечения Flyme OS.

В 2020 году мы и вовсе получили только две модели. Они называются Meizu 17 и Meizu 17 Pro. Обе были анонсированы в мае и получили 7-нанометровый процессор Snapdragon 865. По словам производителя, именно за счёт этих двух смартфонов удалось добиться положительных финансовых результатов в ушедшем году. Правда, за весь год компания ни разу не делилась данными о продажах.

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Теперь Meizu планирует сосредоточиться на производстве исключительно флагманских смартфонов. Выпускать модели бюджетного и среднего классов компания не собирается. На международный рынок производитель намерений возвращаться не имеет. Ожидается, что в текущем году бренд выпустит лишь два смартфона. Они будут называться Meizu 18 и Meizu 18 Max (или Pro). Оба получат Snapdragon 888 и встроенную в дисплей камеру для селфи. Релиз состоится весной, хотя формально семейство нового поколения было анонсировало ещё два месяца назад.

Помимо смартфонов топового уровня Meizu будет уделять внимание производству носимых гаджетов и устройств умного дома. В ближайшее время компания представит смарт-часы Meizu Watch на фирменной операционной системе Flyme for Watch. Устройства умного дома продаются под брендом Lipro. Сейчас он включает в себя набор осветительных приборов стоимость 10-155 долларов.

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В завершение добавим, что в России смартфоны Meizu уже почти перестали продаваться. Официально в магазине «Ситилинк» можно купить только модель 2018 года выпуска Meizu 16 за 13 490 рублей или 14 990 рублей в зависимости от модификации памяти. На площадке «Яндекс.Маркет» есть предложения по Meizu C9 Pro, Meizu M10, Meizu M2 Note, Meizu PRO 6 и нескольким уценённым устройствам.