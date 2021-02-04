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Компания Apple нередко хвасталась тем, что на её смартфоны снимались музыкальные клипы. Например, в феврале прошлого года американская певица Леди Гага опубликовала видео на песню Stupid love, снятое на iPhone 11 Pro. Google тоже не отставала. Для съёмки клипа на трек Venom исполнителя Eminem в 2018 году использовался Pixel 3. Компания Samsung решила пойти ещё дальше. На флагманский смартфон прошлого поколения Samsung Galaxy S20 Ultra был целиком снят полнометражным фильм, прокат которого начался в российских кинотеатрах.

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Картинка называется «Дважды два». Съёмки фильма проходили в столице России в конце лета прошлого года. По словам пресс-службы южнокорейской компании, выбор Виталия Манюкова, режиссёра проекта, пал на Samsung Galaxy S20 Ultra в связи с удобством и простотой в работе смартфона. Снят весь фильма удалось за 7 смен, без учёта обработки материала.

Напомним, что во флагмане 2020 года основной для съёмки является 108-мегапиксельная камера на базе сенсора оптического формата 1/1,33 дюйма, у которой каждый пиксель имеет размер 0,8 мкм. Модуль получил 26-миллиметровую оптику со светосилой f/1,8, фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию.

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Помимо 108-Мп в основной камере смартфона есть перископный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. Светосила – f/3,5. В основе лежит сенсор типа ½ дюйма с 0,8-мкм пикселями. Третий компонент системы – ультраширокоугольный блок на 12 Мп с апертурой f/2,2, эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм и углом захвата 120 градусов. Для более точное анализа глубины резкости предусмотрен 0,3 Мп сенсор ToF 3D.

Samsung Galaxy S20 Ultra заметно подешевел. Стоимость модификации с 12 ГБ оперативки и встроенным хранилищем объёмом 128 ГБ упала на 15 000 рублей в преддверии старта продаж модели Galaxy S21 Ultra. Купить модель нового поколения можно будет начиная с завтрашнего дня как минимум за 109 990 рублей. За год герой заметки потерял уже 30 000 рублей. Сейчас его цена составляет 79 990 рублей в магазине «Ситилинк».