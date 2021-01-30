Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

49 смартфонов Xiaomi получат глобальную прошивку MIUI 12.5

В списке есть даже смартфоны 2018 года.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На днях компания Xiaomi официально объявила, что глобальная версия MIUI 12.5 будет анонсирована 8 февраля 2021 года вместе со смартфоном Xiaomi Mi 11. Несмотря на то, что до премьеры остаётся около недели, уже стало известно, какие телефоны китайского производителя получат обновления.

реклама

Моделей насчитывается 49. Сразу восемь из них были анонсированы в 2018 году. Сюда входят флагманы Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Pocophone F1 на Snapdragon 845, бюджетные решения Xiaomi Mi 8 Lite на Snapdragon 660, Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro на Snapdragon 636.

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Глобальная прошивка MIUI 12.5 станет доступна для 15 смартфонов 2019 года. Обновлены будут все флагманские решения на процессоре Snapdragon 855. Это Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Не останутся без апдейта модели среднего класса Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 9T и Redmi K20. Что касается более доступных телефонов 2019 года, в списке есть Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi 7A, семейство Redmi Note 8, Redmi 8 и Redmi 8A.

реклама

Почти половина из 48 смартфонов, которым обещана глобальная прошивка MIUI 12.5, была выпущена китайской компанией в течение 2020 года. Сюда входит всё семейство Redmi 9 с различными модификациями под операторов, перечислять которые мы не будем. Также будут обновлены популярные модели Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro.

Конечно же, не останутся без обновления флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T и Mi 10T Pro на процессоре Snapdragon 865 вместе с Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Из середняков в списке есть Xiaomi Mi 10 Lite, Mi Note 10 Lite и Mi 10T Lite. Они оборудованы однокристальными системами Snapdragon 765G и Snapdragon 750G соответственно.

Все модели бренда POCO, представленные в 2020 году, тоже получат глобальную версию MIUI 12.5. А всего в прошлом году компания выпустила на мировом рынке пять девайсов: POCO M2, POCO C3, POCO M3, POCO F2 Pro и POCO X3 NFC.

реклама

В 2021 году Xiaomi анонсировала только три смартфона, для которых станет доступна актуальная ревизия программного обеспечения. Это Redmi 9T, Redmi 9T NFC и Redmi Note 9T. Последний является самым дешёвым 5G-телефонов в Европе. В январе также появился Xiaomi Mi 10i, но он будет продаваться только в Индии.

В завершение добавим, что флагманы 2020 года наряду с Xiaomi Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro и моделями семейств Redmi Note 8 и Redmi Note 9 получат прошивку на базе операционной системы Android 11. Старые смартфоны вроде Redmi Note 5 останутся на Android 9.0 Pie. В большинстве случаев прошивка будет построена на Android 10.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
20
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
21
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
36
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
19
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 35
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 36
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 33 смартфона, которые получат стабильную прошивку MIUI 12.5 – сроки выхода и список
18
В Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Mi 9 и других смартфонах обнаружены критические ошибки – список и решение
8
11 устройств Huawei и Honor получили стабильную глобальную прошивку EMUI 11 / Magic UI 4.0
5
GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ протестировали в майнинге и играх
17
Radeon RX 5600 XT за 50 000 р, Radeon RX 580 за 33 000 р – в магазинах РФ снова появились видеокарты
54
Праздник геймера - в Steam стартовала бесплатная раздача Ultimate Epic Battle Simulator
1
Президент AMD рассказала, когда PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной цене
39
Процессор Samsung Exynos с графикой AMD RDNA не оставил шансов Apple A14 Bionic в тестах
12
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
210
GSC GameWorld запустили новый квест-шифр связанный со S.T.A.L.K.E.R. 2
13
Трейдеры с Reddit массово скупают шуточную криптовалюту Dogecoin - за сутки курс вырос на 400%
13
Илон Маск поднял стоимость Биткоина на 5 тысяч долларов всего за 30 минут – текущий курс – $37 000
20
Новая GeForce RTX 3080 Ti может стать жертвой майнеров – высокая эффективность125 MH/s по цене 999$
29
Материнская плата ASUS на базе чипсета AMD WRX80 весит почти пять килограммов
17
Илон Маск отправил биткоин в полет к $38000, просто изменив статус в Twitter
37
Meizu 18 получит Snapdragon 888, 120-гц дисплей, подэкранную камеру и будет стоить от 580 долларов
4
Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
52
Один 48-ядерный AMD EPYC 7643 без проблем справился с двумя 28-ядерными Intel Xeon Platinum 8280
29
Внедрение 5G сетей натолкнулось на санитарные нормы РФ
16
Более полутора часов обнадёживающего геймплея Resident Evil Re:Verse
11

Популярные статьи

Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
105
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
67
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
20

Сейчас обсуждают

Astaroth_AiR
21:49
В сознании GSkill - дорогая память? Ну не знаю, осенью выбирал комплект 2*8@3200, так вышло что комплект GSkill Aegis был самым дешевым на площадке - чуть больше 4к Отличная память кстати попалась за ...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
Каа
21:48
Для такой крохи нормально, только не понятно на кой леший там столько видеопамяти...
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
D-IMA
21:48
это интересно как уровень 1030 при разгоне в хлам дойдёт до 1060, особенно с ддр4 памятью? Причём тут на 100мгц медленнее ноутбучной версии, а та в свою очередь не везде мх150 обходит которая урезанна...
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
Andrew Gorbatko
21:48
Для начала не плохо. От здоровой конкуренции все только выиграют.
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
Don-Pedro
21:42
Ну неплохо, не плохо. При разгоне в хлам выдаст производительность - 1060. Кодури, и его индийская деревня идут к успеху.
Видеокарта Intel DG1 изучена энтузиастом — ожидаемая производительность на уровне GeForce GT 1030
Kira625
21:41
Нравятся обороты речи и фразеологизмы, попробуйте Vampire: the Masquerade - Bloodlines в оригинале, я первый раз играл за тремера и к концу ньюйоркский сленг даже начал понимать. Ну а если сможете про...
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
Alex23
21:40
"щадящие цены" сейчас что то покупать не разумно, если только вы сказочно богаты...
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
Alex Mel
21:39
ну чел выше явно не "вчера" собирал и в 2х8 "на будущее", я не вижу смысла уже. да и сколько можно микрону раздавать халяву - время зарабатывать =) у самого 2х16 е-дай еще те что AES шли, но у меня r2...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
AndreY33_80
21:33
30 000 это нормальная цена чтоль ?
Выбираем самую быструю недорогую видеокарту – Radeon 580 и GeForce 1660S VS майнеры от Benchmark
dinkyjs30
21:32
А почему на картах Нвидия? Потому что их легче купить или потому что лни дешевле?
AMD признала майнеров равноправными потребителями графических процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем