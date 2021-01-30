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На днях компания Xiaomi официально объявила, что глобальная версия MIUI 12.5 будет анонсирована 8 февраля 2021 года вместе со смартфоном Xiaomi Mi 11. Несмотря на то, что до премьеры остаётся около недели, уже стало известно, какие телефоны китайского производителя получат обновления.

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Моделей насчитывается 49. Сразу восемь из них были анонсированы в 2018 году. Сюда входят флагманы Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S, Mi MIX 3 и Pocophone F1 на Snapdragon 845, бюджетные решения Xiaomi Mi 8 Lite на Snapdragon 660, Redmi Note 5 и Redmi Note 6 Pro на Snapdragon 636.

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Глобальная прошивка MIUI 12.5 станет доступна для 15 смартфонов 2019 года. Обновлены будут все флагманские решения на процессоре Snapdragon 855. Это Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro и Redmi K20 Pro. Не останутся без апдейта модели среднего класса Xiaomi Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 9T и Redmi K20. Что касается более доступных телефонов 2019 года, в списке есть Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 9 SE, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi 7A, семейство Redmi Note 8, Redmi 8 и Redmi 8A.

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Почти половина из 48 смартфонов, которым обещана глобальная прошивка MIUI 12.5, была выпущена китайской компанией в течение 2020 года. Сюда входит всё семейство Redmi 9 с различными модификациями под операторов, перечислять которые мы не будем. Также будут обновлены популярные модели Redmi Note 9, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro.

Конечно же, не останутся без обновления флагманские смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T и Mi 10T Pro на процессоре Snapdragon 865 вместе с Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888. Из середняков в списке есть Xiaomi Mi 10 Lite, Mi Note 10 Lite и Mi 10T Lite. Они оборудованы однокристальными системами Snapdragon 765G и Snapdragon 750G соответственно.

Все модели бренда POCO, представленные в 2020 году, тоже получат глобальную версию MIUI 12.5. А всего в прошлом году компания выпустила на мировом рынке пять девайсов: POCO M2, POCO C3, POCO M3, POCO F2 Pro и POCO X3 NFC.

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В 2021 году Xiaomi анонсировала только три смартфона, для которых станет доступна актуальная ревизия программного обеспечения. Это Redmi 9T, Redmi 9T NFC и Redmi Note 9T. Последний является самым дешёвым 5G-телефонов в Европе. В январе также появился Xiaomi Mi 10i, но он будет продаваться только в Индии.

В завершение добавим, что флагманы 2020 года наряду с Xiaomi Mi 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Mi Note 10 Pro и моделями семейств Redmi Note 8 и Redmi Note 9 получат прошивку на базе операционной системы Android 11. Старые смартфоны вроде Redmi Note 5 останутся на Android 9.0 Pie. В большинстве случаев прошивка будет построена на Android 10.