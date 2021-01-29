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11 устройств Huawei и Honor получили стабильную глобальную прошивку EMUI 11 / Magic UI 4.0

Прошивка построена на базе операционной системы Android 10.
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Компания Huawei первый месяц 2021 года завершила выпуском новой версии программного обеспечения EMUI 11 для семи смартфонов и планшетного компьютера. В то же время бренд Honor выпустит Magic UI 4.0 для трёх умных телефонов. Каждое из 11 устройств получило стабильную версию прошивки.

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Начнём по порядку. 21 января стабильная версия EMUI 11 под номером v11.0.0.166 стала доступна для планшета Huawei MatePad Pro, а для сгибаемого смартфона Huawei Mate Xs выпушена сборка v11.0.0.168. Обе модели оборудованы мобильным 7-нанометровым процессором Kirin 990.

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Оба девайса официально продаются в России. Цена планшета в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составляет 44 990 рублей. Сгибаемый смартфон с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ обойдётся в 199 999 рублей.

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22 января стало известно, что Huawei Mate 20 X 5G, флагман начала 2019 года, тоже получил свою первую стабильную версию EMUI 11. Размер обновления составляет почти 3 ГБ. Новая версия программного обеспечения проходит под номером v11.0.0.125. Данная модель оснащена 7-нанометровой SoC Kirin 980 и официально в России не продаётся.

Сразу восемь смартфонов получили актуальную версию одиннадцатой ревизии ПО. Так, с v11.0.0.165/166 обновились на v11.0.0.168 флагманские модели семейств Huawei P40 и Huawei Mate 30. Обновление принесло заплатку безопасности за декабрь 2020 года.

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Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на Kirin 990 в России продавались, но на момент написания материала в официальном магазине их в наличии нет. Huawei Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G и Mate 30 RS Porsche Design на Kirin 990 5G до российского рынка не добрались.

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А вот семейство Huawei P40 на 7-нм платформе Kirin 990 5G в России продаётся уже почти год. Huawei P40 можно приобрести за 44 990 рублей, версия Pro обойдётся на 20 000 рублей, а цена варианта P40 Pro+ с 10-кратным зумом составила 100 000 рублей. Все три модели могут похвастаться 50-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX700 в основной камере.

Флагманы семейства Honor 30 обзавелась стабильной версией Magic UI 4.0 с заплаткой безопасности операционной системы за декабрь прошлого года. На Honor 30 пришла прошивка под номером v4.0.0.162, а версии Pro и Pro+ получили сборку v4.0.0.168.

Два смартфона можно купить официально в России. Honor 30 Pro+ оборудован чипсетом Kirin 990, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Стоимость составляет 54 990 рублей. Honor 30 получил SoC Kirin 985. Модификация 8/128 ГБ оценена в 31 840 рублей, а версия с накопителем на 256 ГБ стоит примерно на 4000 рублей дороже. Honor 30 Pro официально в России не продаётся.

В завершение добавим, что наличие обновления можно проверить через приложение «Поддержка». Прошивка EMUI 11 / Magic UI 4.0 построена на базе операционной системы Android 10 и распространяется исключительно «по воздуху».

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