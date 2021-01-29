ZTE Axon 30 Pro первым в мире получит 200-мегапиксельную камеру с поддержкой 16K ULTRA HD
Компания ZTE свои флагманские смартфоны анонсирует на крупных выставках вроде Mobile World Congress или IFA. В течение двух лет модели Axon топового сегмент дебютировали на MWC в конце зимы. В этом году из-за коронавируса выставку перенесли на лето, но флагман ZTE Axon 30 Pro всё равно будет анонсирован по графику.
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Грядущая новинка станет знаковым смартфоном – первым в мире с 200-мегапиксельной камерой. Сначала об этом сообщил один из китайских сетевых информаторов, после чего информацию подтвердил официально представитель китайской компании.
ZTE Axon 30 Pro будет оснащён мобильным процессором Snapdragon 888. Здесь без неожиданностей, поскольку 5-нанометровая однокристальная система Qualcomm будет использоваться почти во всех флагманах на Android. По крайней мере в первой половине года. Но ZTE акцентирует внимание на том, что чипсет поддерживает 200-мегапиксельный датчики изображения благодаря процессору Spectra 580 IPS.
В смартфоне будет установлен датчик Samsung S5KGND. Этот сенсор ещё не был анонсирован южнокорейской компанией, но некоторые параметры уже известны. Новая матрица окажется чуть меньше 108-мегапиксельных сенсоров. Её размер составит 1/1,37 дюйма вместо 1/1,33 дюйма.
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Само собой, пиксели тоже станут меньше. Если в сенсорах на 108-Мп используются пиксели размером 0,8 мкм, то новый датчик получит 0,64-мкм пиксели. Естественно, будет заявлена поддержка бинаризации. За счёт неё можно будет объединить 4 или 16 пикселей, а на выходе будут получаться снимки разрешением 50 Мп и 12,5 Мп соответственно.
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Напомним, что помимо сенсора от Samsung на 108 Мп на рынке есть ещё два топовых датчика изображения. Первый – Sony IMX700. Он используется в Huawei P40 Pro+. Оптический формат – 1/1,28 дюйма, а размер пикселя – 1,22 мкм. Второй – Sony IMX766. Это матрица оптического формата 1/1,56 дюйма, которая дебютировала в OPPO Reno5 Pro+. Оба сенсора имеют разрешение 50 Мп.
ZTE Axon 30 Pro сможет снимать видео в формате 16K ULTRA HD. Частота кадров не уточняется. Вероятно, здесь имеет место какая-то программная уловка, поскольку поддержка 16K не заявлена в параметрах Snapdragon 888. Заметим, что первый смартфон, который получил поддержку 8K ULTRA HD, смог записывать ролики при 15 FPS. Позже разработчики смогли повысить скорость до 24 FPS и 30 FPS. 8K UHD при 60 FPS пока что не поддерживает ни один смартфон на рынке.
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ZTE Axon 30 Pro поступит в продажу с операционной системой Android 11. Также можно отметить NFC, дисплей на органических светодиодах с повышенной частотой обновления изображения и интегрированной камерой для селфи, а также Wi-Fi 6, 5G и защиту от воды по стандарту IP68. Стоимость смартфона пока что не уточняется.
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