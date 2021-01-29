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Компания ZTE свои флагманские смартфоны анонсирует на крупных выставках вроде Mobile World Congress или IFA. В течение двух лет модели Axon топового сегмент дебютировали на MWC в конце зимы. В этом году из-за коронавируса выставку перенесли на лето, но флагман ZTE Axon 30 Pro всё равно будет анонсирован по графику.

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Грядущая новинка станет знаковым смартфоном – первым в мире с 200-мегапиксельной камерой. Сначала об этом сообщил один из китайских сетевых информаторов, после чего информацию подтвердил официально представитель китайской компании.

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ZTE Axon 30 Pro будет оснащён мобильным процессором Snapdragon 888. Здесь без неожиданностей, поскольку 5-нанометровая однокристальная система Qualcomm будет использоваться почти во всех флагманах на Android. По крайней мере в первой половине года. Но ZTE акцентирует внимание на том, что чипсет поддерживает 200-мегапиксельный датчики изображения благодаря процессору Spectra 580 IPS.

В смартфоне будет установлен датчик Samsung S5KGND. Этот сенсор ещё не был анонсирован южнокорейской компанией, но некоторые параметры уже известны. Новая матрица окажется чуть меньше 108-мегапиксельных сенсоров. Её размер составит 1/1,37 дюйма вместо 1/1,33 дюйма.

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Само собой, пиксели тоже станут меньше. Если в сенсорах на 108-Мп используются пиксели размером 0,8 мкм, то новый датчик получит 0,64-мкм пиксели. Естественно, будет заявлена поддержка бинаризации. За счёт неё можно будет объединить 4 или 16 пикселей, а на выходе будут получаться снимки разрешением 50 Мп и 12,5 Мп соответственно.

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Напомним, что помимо сенсора от Samsung на 108 Мп на рынке есть ещё два топовых датчика изображения. Первый – Sony IMX700. Он используется в Huawei P40 Pro+. Оптический формат – 1/1,28 дюйма, а размер пикселя – 1,22 мкм. Второй – Sony IMX766. Это матрица оптического формата 1/1,56 дюйма, которая дебютировала в OPPO Reno5 Pro+. Оба сенсора имеют разрешение 50 Мп.

ZTE Axon 30 Pro сможет снимать видео в формате 16K ULTRA HD. Частота кадров не уточняется. Вероятно, здесь имеет место какая-то программная уловка, поскольку поддержка 16K не заявлена в параметрах Snapdragon 888. Заметим, что первый смартфон, который получил поддержку 8K ULTRA HD, смог записывать ролики при 15 FPS. Позже разработчики смогли повысить скорость до 24 FPS и 30 FPS. 8K UHD при 60 FPS пока что не поддерживает ни один смартфон на рынке.

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ZTE Axon 30 Pro поступит в продажу с операционной системой Android 11. Также можно отметить NFC, дисплей на органических светодиодах с повышенной частотой обновления изображения и интегрированной камерой для селфи, а также Wi-Fi 6, 5G и защиту от воды по стандарту IP68. Стоимость смартфона пока что не уточняется.