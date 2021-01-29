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Компания Meizu в прошлом году представила только два флагманских смартфона на процессоре Snapdragon 865. Она же одной из первых анонсировала модель с однокристальной системой Snapdragon 888. Смартфон будет называться Meizu 18. Полноценная премьера флагмана ещё не состоялась, но основные технические характеристики уже опубликованы на просторах всемирной паутины.

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Главной особенностью Meizu 18 станет встроенная в дисплей фронтальная камера. На данный момент на рынке есть только три модели с интегрированным в экран селфи-модулем. Это ZTE Axon 20 5G и две его модификации. При этом особым качеством фотографии с такой камеры не отличаются.

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В смартфоне будет установлен Full HD+ дисплей на органических светодиодах с частотой обновления 120 Гц. Его диагональ пока что не уточняется. Ёмкость комплектной батареи составит 4000 мА*ч, а мощность проводной подзарядки – 30 Вт. Также флагману обещают тройную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и перископным телеобъективом.

Вместе с Meizu 18 китайская компания в этом году может анонсировать версию Max. Она тоже будет оснащена тройной основной камерой, интегрированным в дисплей селфи-модулем и 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888. При этом разрешение дисплея будет увеличено с Full HD+ до Quad HD+, ёмкость комплектной батареи составит 4500 мА*ч, а мощность быстрой зарядки по проводу – 40 Вт.

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Meizu 18 поступит в продажу по цене от 570 долларов. Стоимость версии Max пока что не уточняется. Обе появятся с предустановленной операционной системой Android 11 и новой фирменной прошивкой Flyme OS. Дату выхода китайская компания тоже пока что не раскрывает.

Напомним, что Meizu 17 и Meizu 17 Pro были анонсированы в мае 2020 года и тогда же поступили в продажу. Оба флагмана прошлого поколения несут на борту 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865, 6,6-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 120 Гц, 20-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 4700 мА*ч с 30-ваттнойпроводной зарядкой.

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В стандартном издании установлена основная камера с разрешением 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Цена в зависимости от модификации составила 520-570 долларов. Версия Pro получила камеру с модулями на 64 Мп, 32 Мп, 8 Мп и 0,3 Мп, 27-ваттную беспроводную зарядку, а оценили её в 610-670 долларов.