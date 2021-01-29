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В Сеть утекли характеристики и результаты тестов NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти

Альтернативное название модели – GeForce RTX 3080 Ti.
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На просторах всемирной паутины вновь появилась информация о графическом ускорителе GeForce RTX 3080 компании NVIDIA с 20 ГБ видеопамяти. Альтернативное название модели – GeForce RTX 3080 Ti. Вместе с техническими характеристиками в Сети были опубликованы и результаты первых тестов ещё не анонсированной видеокарты.

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Двукратное увеличение объёма VRAM в сравнении с обычной GeForce RTX 3080 – не единственное отличие возможной новинки. Вариант с 20 ГБ памяти тоже построен на базе чипа GA102-250, но количество потоковых процессоров увеличено до 10 496. Также предусмотрено 112 блоков рендеринга и 328 блоков растеризации. Таким же показателями может похвастаться GeForce RTX 3090. У GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти, напомним, есть 96 блоков растеризации, 272 блока рендеринга и 8704 ядра CUDA.

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Если верить свежей утечке, возможная новинка будет работать на частоте от 1395 МГц до 1695 МГц. Опять же, показатели на уровне GeForce RTX 3090. Тип памяти GDDR6X. Эффективная частота VRAM составит 19 ГГц, а пропускная способность – 760,3 ГБ/сек. У GeForce RTX 3080 показатели те же, а у GeForce RTX 3090 частота памяти повышена до 19,5 ГГц, в то время как пропускная способность составляет 936,2 ГБ/сек. Значение параметра TGP у GeForce RTX 3080 с 20 ГБ VRAM – 320 Вт.

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В Time Spy Extreme ещё не анонсированная видеокарта набрала 9720 баллов, уступив менее 1% модели GeForce RTX 3090, результат которой составил 9817 баллов. В Time Spy превосходство флагманского графического ускорителя выросло до 1,95% (19 095 пунктов против 18 723 пунктов).

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В Port Royal 3D-карта с 20 ГБ памяти набрала 12 398 баллов, а GeForce RTX 3090 – 12 611 баллов. В Fire Strike, Fire Strike Ultra и Fire Strike Extreme тоже победу одержала GeForce RTX 3090. В среднем она оказалась почти на 5% производительнее возможной новинки. В 3DMark модель GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти хоть и держалась на уровне со флагманом поколения Ampere, но всё же немного проиграла в конечном счёте.

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Также графический адаптер уже успели использовать в майнинге криптовалют. При добыче Ethereum удалось добиться хэшрейта 125,3 MH/s. При этом энергопотребление видеокарты составило 267 Вт, а температура поднялась до 48 градусов.

NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти будет прямым конкурентом графическому ускорителю AMD Radeon RX 6900 XT. Стоимость последнего составляет 999 долларов.

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Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
Олег Анетько
15:18
Это либо на воде либо фейк.
В Сеть утекли характеристики и результаты тестов NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти
Listoman
15:16
Показывает, конечно, только не на 1500$, которые были отданы за +14гб памяти)
Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
Egor Ka
15:16
ртс мертвый жанр, ему место там где он сейчас. Опять же это твои проблемы, что не можешь получать удовольствие от современных игр. Я вот дико кайфанул от второй части ori, как и многие остальные.
Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
cibershot
15:14
Зеленые же говорят много памяти не надо им, 6гб хватает с головой :D
В Сеть утекли характеристики и результаты тестов NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти
Иван Корзинин
15:14
Где Redmi note 9s???
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Listoman
15:13
А, 3070 с 16гб была бы логична, хотя она была бы дороже на 100$, но память нигде не использовалась. 12гб в 3080 были бы возможны при 384 шине, которая сократила бы разницу между 80 и 90 вовсе до 5%, а...
Стали известны спецификации и результаты первых тестов RTX 3080 Ti 20 GB - карта догоняет RTX 3090
Egor Ka
15:12
то что по-твоему мнению сегодняшние проекты парашей - их не делает парашей. У тебя проблемы с взаимодействием в современном мире, уверен, что твоя любимая музыка из 90-00х (металл конечно, кто бы сомн...
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Jack NotFound
15:11
> По словам журналистов DSOGaming, совершенно непонятно, что происходит и в чём может быть проблема. Хм. Журналисты DSOGaming никогда не слышали про руки, растущие из жопы?
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Keltis
15:11
А почему бы и нет? Семья это не какой-то организм, который будет жить сам по себе, ему нужда поддержка. Жить где-то надо, счета оплачивать надо, ездить отдыхать в отпуска надо, а между этим не забыват...
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