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На просторах всемирной паутины вновь появилась информация о графическом ускорителе GeForce RTX 3080 компании NVIDIA с 20 ГБ видеопамяти. Альтернативное название модели – GeForce RTX 3080 Ti. Вместе с техническими характеристиками в Сети были опубликованы и результаты первых тестов ещё не анонсированной видеокарты.

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Двукратное увеличение объёма VRAM в сравнении с обычной GeForce RTX 3080 – не единственное отличие возможной новинки. Вариант с 20 ГБ памяти тоже построен на базе чипа GA102-250, но количество потоковых процессоров увеличено до 10 496. Также предусмотрено 112 блоков рендеринга и 328 блоков растеризации. Таким же показателями может похвастаться GeForce RTX 3090. У GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти, напомним, есть 96 блоков растеризации, 272 блока рендеринга и 8704 ядра CUDA.

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Если верить свежей утечке, возможная новинка будет работать на частоте от 1395 МГц до 1695 МГц. Опять же, показатели на уровне GeForce RTX 3090. Тип памяти GDDR6X. Эффективная частота VRAM составит 19 ГГц, а пропускная способность – 760,3 ГБ/сек. У GeForce RTX 3080 показатели те же, а у GeForce RTX 3090 частота памяти повышена до 19,5 ГГц, в то время как пропускная способность составляет 936,2 ГБ/сек. Значение параметра TGP у GeForce RTX 3080 с 20 ГБ VRAM – 320 Вт.

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В Time Spy Extreme ещё не анонсированная видеокарта набрала 9720 баллов, уступив менее 1% модели GeForce RTX 3090, результат которой составил 9817 баллов. В Time Spy превосходство флагманского графического ускорителя выросло до 1,95% (19 095 пунктов против 18 723 пунктов).

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В Port Royal 3D-карта с 20 ГБ памяти набрала 12 398 баллов, а GeForce RTX 3090 – 12 611 баллов. В Fire Strike, Fire Strike Ultra и Fire Strike Extreme тоже победу одержала GeForce RTX 3090. В среднем она оказалась почти на 5% производительнее возможной новинки. В 3DMark модель GeForce RTX 3080 с 20 ГБ памяти хоть и держалась на уровне со флагманом поколения Ampere, но всё же немного проиграла в конечном счёте.

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Также графический адаптер уже успели использовать в майнинге криптовалют. При добыче Ethereum удалось добиться хэшрейта 125,3 MH/s. При этом энергопотребление видеокарты составило 267 Вт, а температура поднялась до 48 градусов.

NVIDIA GeForce RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти будет прямым конкурентом графическому ускорителю AMD Radeon RX 6900 XT. Стоимость последнего составляет 999 долларов.