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Компания Xiaomi на днях начала продвигать новую технологию беспроводной подзарядки. Предполагалось, что речь идёт о решении для флагманских смартфонов, а мощность составит 67 Вт. Как оказалось, производитель подготовил беспроводную зарядку «по воздуху». Называется технология Mi Air Charge. Но Xiaomi – не единственная компания, которая анонсировала зарядку на расстоянии. То же самое сделала и Motorola.

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Док-станция Mi Air Charge даёт возможность восполнить заряд аккумулятора в нескольких гаджетах одновременно без использования кабелей. Она представляет собой вертикальную коробку больших размеров, исполненную в белом цвете. Башня применяет технологию формирования луча, отправляя миллиметровые волны на гаджет. Они преобразуются в электрическую энергию и восполняют заряд аккумуляторной батареи.

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В адаптере установлено пять фазовых антенн для определения местоположения совместимого девайса. На это уходит лишь несколько миллисекунд. Для передачи миллиметровых волн на смартфон или другой аппарат в коробке предусмотрено 144 антенны.

При этом телефон должен быть оборудован парой антенных блоков вроде тех, что есть в адаптере, но с более компактными габаритными размерами. Первый блок отвечает за установку связи с зарядной станцией. Второй используется в качестве приёмной антенной решётка. Он состоит из 14 антенн для приёма миллиметровых волн.

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Китайская компания уже опубликовала видео, в котором продемонстрирована работа технологии Mi Air Charge. Его вы можете посмотреть ниже. Судя по ролику, поддержкой Mi Air Charge может похвастаться флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. При этом зарядка не прерывается, если между устройством и док-станцией что-то находится.

По словам представителей компании, конечная цель технологии – полностью избавиться от проводов. В ближайшее время сделать это вряд ли получится, поскольку максимальная мощность беспроводной зарядки составляет лишь 5 Вт. В будущем производитель намерен добавить поддержку Mi Air Charge в спортивные браслеты, умные часы, портативные колонки, беспроводные наушники и некоторые устройства умного дома Mi Home.

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Motorola тоже продемонстрировала в действии работу технологии беспроводной зарядки на расстоянии. В отличие от Xiaomi в этом случае предусмотрен относительно компактный передатчик, который отвечает за обеспечение направленной зарядки в диапазоне от 80 см до 1 м.

В ролике ниже видно, как с помощью адаптера заряжаются два смартфона Motorola, которые находятся на разном расстоянии от передатчика. По словам представителей Lenovo, технология отвечает современным требованиям безопасности.

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При этом зарядка прерывается, если между смартфоном и передатчиком поместить руку, как показано на видео. Когда компания намерена коммерциализировать разработку, пока что не уточняется.