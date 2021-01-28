Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi представит три смартфона с Android 11, Snapdragon 888, 67-Вт и 80-Вт беспроводной зарядкой

Компания выпустит Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Название третьей модели не уточняется.
[ ] для раздела Блоги
+
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 3080 в продаже, цена тебя удивит
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi в этом году ещё не анонсировала ни одного флагманского смартфона. Мало того, все модели, которые появились в январе, являются копиями представленных в 2020 году устройств. Но сразу ряд анонсов производитель приберёг на конец первого квартала.

реклама

Как стало известно, Xiaomi презентует сразу три модели под собственным брендом на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Две из них проходят под кодовыми обозначениями Mars и Star. Коммерческие названия не уточняются пока что. Помимо мобильного процессора компании Qualcomm обе модели получат поддержку 67-ваттной быстрой беспроводной зарядки.

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Третьей новинкой станет флагман Xiaomi Mi 11 Pro. Он будет поддерживать 80-ваттную подзарядку беспроводным путём. Анонс ожидается сразу же на глобальном рынке вместе с международной версией смартфона Xiaomi Mi 11, который до сих пор доступен только в Китае.

Одним из двух решений с поддержкой 67-ваттной беспроводной зарядки должен стать Xiaomi Mi 11 Ultra. Он будет преемником модели Mi 10 Ultra, которая была выпущена в августе прошлого года ко дню рождения китайской компании. Также грядущей новинке приписывают 120-ваттную проводную зарядку. Все три флагмана производителя на базе мобильного процессора Snapdragon 888 поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменными надстройками MIUI 12.5.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
6
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
11
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
28
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
34
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
16
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 28
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
111
Биткоин вошёл в стадию «Американских горок» – киты вымывают миллиарды $ у обычных инвесторов
17
Инсайдер рассказал, когда выйдет The Elder Scrolls VI – PS5 к тому времени будет считаться старой
24
Два флагмана HUAWEI 2017 года получили финальное обновление EMUI и завершили жизненный цикл
6
Первая дискретная видеокарта Intel DG1 разочаровывает - уровень GTX 1050 Ti и всего 4 Gb видеопамяти
42
Геймерам не стоит ждать низкие цены на RTX 3060 - скорость карт в майнинге выше чем у RTX 2080 Super
93
8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
29
24 смартфона Samsung получили прошивку One UI 3.0 на Android 11
4
Первые проекты майнинг ферм из ноутбуков уже строятся и тестируются
33
Похоже, в грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка
6
Intel представила свой первый дискретный видеоадаптер для ПК с архитектурой Xe и 4 Гбайт памяти
31
Разработчики онлайн-шутера «Калибр» после расставания с Wargaming перезапустили свой проект
8
Лиза Су признала дефицит видеокарт и процессоров и назвала сроки их возвращения в магазины
40
В Steam проходят скидки до 85% на серию Assassin's Creed и другие игры
1
Майнеры не обходят стороной даже мобильные видеокарты — ноутбуки с GeForce RTX 30 под прицелом
7
GTA VI окажется самой реалистичной игрой серии, а поведение NPC станет значительно разнообразнее
2
Курс Биткоина упал ниже 30 000 $ – рынок потерял 500 миллионов, а киты продолжили игру на повышение
21
Обновление 1.11.1 для World of Tanks добавило в игру ветку итальянских тяжёлых танков и улучшения в интерфейсе
24
При майнинге Ethereum память GeForce RTX 3090 и RTX 3080 может перегреваться — Tom's Hardware
64
NVIDIA показала, как выглядит воссозданная в Minecraft с трассировкой лучей крепость Минас Тирит
11

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 2
21
Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
52
Разгон роутера – 5 способов усилить сигнал в домашних условиях при помощи смекалки и интернета
21
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
28
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
89
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
6

Сейчас обсуждают

D3m0n
17:49
Не "для", а "от". Тут же откровенное непонимание вопроса и дезинформация.
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
online_rus
17:49
О 6900xt отстающей от 2080ти как то умолчали) А с DLSS Quality вообще похороны 3080 - 63фпс, 6900хт - 29фпс :DD
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Олег Смирнов
17:48
А во многих задачах - лучше. И стоит дешевле.
8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
Hiics Hiics
17:46
ниче ниче полгода помайнят а там какому нибидь лоху на авито впарят )
При майнинге Ethereum память GeForce RTX 3090 и RTX 3080 может перегреваться — Tom's Hardware
online_rus
17:45
доброе утро, игра кушает 8гб в 4К+рт на 3090.
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
Hiics Hiics
17:45
неслабо
EMOTET: Украина вместе с Европой и США разоблачили хакеров, взламывающих банки
kilobait3
17:41
судя по отпечатку пасты, с поверхностями большие проблемы. желательно делать тестовый отпечаток на эталонном бруске. а то получается как то по ламерски.
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
NudeGarik
17:41
во сколько она по мск выходит? хочу потестить ее на 6800хт
СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
oldschoolgamer
17:40
10 на рынок выпустили для формальности, а все остальное на майнинговые криптофермы
Партнёр AMD установил антирекорд – в январе Sapphire отгрузил всего 10 видеокарт Radeon 6000
Олег Анетько
17:39
Я вас умоляю когда эти карты с очередным крахом крипты будут по 25К на авитах лежать они очень быстро будут скуплены.
С сайта NVIDIA исчезли ссылки на карты Founders Edition - возврата к рекомендованным ценам не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем