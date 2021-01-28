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Китайская компания Xiaomi в этом году ещё не анонсировала ни одного флагманского смартфона. Мало того, все модели, которые появились в январе, являются копиями представленных в 2020 году устройств. Но сразу ряд анонсов производитель приберёг на конец первого квартала.

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Как стало известно, Xiaomi презентует сразу три модели под собственным брендом на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888. Две из них проходят под кодовыми обозначениями Mars и Star. Коммерческие названия не уточняются пока что. Помимо мобильного процессора компании Qualcomm обе модели получат поддержку 67-ваттной быстрой беспроводной зарядки.

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Третьей новинкой станет флагман Xiaomi Mi 11 Pro. Он будет поддерживать 80-ваттную подзарядку беспроводным путём. Анонс ожидается сразу же на глобальном рынке вместе с международной версией смартфона Xiaomi Mi 11, который до сих пор доступен только в Китае.

Одним из двух решений с поддержкой 67-ваттной беспроводной зарядки должен стать Xiaomi Mi 11 Ultra. Он будет преемником модели Mi 10 Ultra, которая была выпущена в августе прошлого года ко дню рождения китайской компании. Также грядущей новинке приписывают 120-ваттную проводную зарядку. Все три флагмана производителя на базе мобильного процессора Snapdragon 888 поступят в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменными надстройками MIUI 12.5.